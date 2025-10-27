Agua Potable en la Expo Educativa

"EducAgua es una iniciativa educativa conjunta de la empresa Agua Potable de Jujuy SE y el área de Coordinación de Entornos Escolares Saludables del Ministerio de Educación" que estuvo presente en la Expo Educativa concretada recientemente en la Ciudad Cultural.

La actividad fue liderada por la profesional Luciana Pizarro y la docente Karen Ale, ambas personal de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy SE, quienes contaron con la colaboración del grupo de investigación HydroScience, dirigido a estudiantes de nivel secundario.

"Este evento es una plataforma clave que ofrece a los jóvenes la oportunidad de explorar la oferta educativa alineada con sus intereses y vocaciones", destacó una entrega de prensa. Agregó que "EducAgua se enfoca en la formación integral sobre la calidad del agua potable, abarcando los siguientes ejes: información técnica y científica; capacitación en normativa; desarrollo de habilidades prácticas; concientización ambiental; e investigación aplicada".

"El proyecto se enmarca dentro de otros programas provinciales relacionados con el agua (Uma Kawsay y Agüita pa' la Vida) y fue formalizado en la Facultad de Ingeniería de la Unju en 2025. Su implementación se llevará a cabo en tres etapas, cubriendo la totalidad de las siete regiones educativas de la provincia", anticipó.