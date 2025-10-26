La Libertad Avanza se quedó con dos bancas y Jujuy Crece con una

Según indican los primeros datos Alfredo González y Barbara Andreussi de LLA, con el 37.6 % de los votos, María Inés Zigarán del Frente Jujuy Crece con el 19.6 % de los votos fueron electos como diputados nacionales. Estos datos fueron proporcionados por Cámara Electoral nacional con el 97% de las mesas escrutadas.

La Libertad Avanza (Lista 502) obtuvo dos bancas que ocuparán Alfredo Gonzales y Barbara Andreussi. Los números iniciales ubican a este sector liderando la votación con una gran diferencia respecto a la segunda fuerza, casi duplicando la cantidad de votos, lo que confirma que el sector libertario tiene un impacto significativo en el electorado jujeño, pudiendo asegurar el ingreso de dos diputados nacionales.

Jujuy Crece (Lista 503) la lista oficialista obtuvo una banca, que ocupará la actual ministra de Ambiente María Inés Zigarán. Si bien esta fuerza logro retener una banca, la que dejará Natalia Sarapura, no logró los votos necesarios para liderar la votación.

En tanto, Fuerza Patria quedó en tercer lugar con el 15,4% de los votos y perdió no solo la posibilidad de obtener una banca sino también quedó sin representación en el congreso ya que Leila Chaher que fue candidata en primer término, termina su mandato el 10 de diciembre no logró renovar. Pese a haber llevado el sello del partido justicialista en la contienda el peronismo jujeño expresó en las urnas que no se sintió representando por esta propuesta.

Una muy buena elección que no alcanzó

El Frente Primero Jujuy Avanza (Lista 501), se ubicó en cuarto lugar, un muy buen resultado que no alcanzó para llevar a Pedro Pascuttini al Congreso. Este espacio logró reconstruir y movilizar a todos los sectores del peronismo de Jujuy logrando aunar los votos.

En tanto el resto de las listas, Transformación Libertaria (Lista 505) y Frente Liberal (Lista 507), Fuerza Patria (Lista 506, Frente de Izquierda (Lista 504) lograron un caudal menor de votos que no les permitió disputar ninguna banca.