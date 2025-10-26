La Libertad Avanza gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

La alianza oficialista La Libertad Avanza se impuso esta noche en las elecciones legislativas para diputados con el 40,84 por ciento de los votos, seguido por 24,50 por ciento de Fuerza Patria y el 5,12 de Provincias Unidas, escrutadas el 90 por ciento de las mesas.

Así lo anunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde el centro de cómputos en el Correo Argentino.

Francos dijo que la participación fue del “67,85” y que se escrutaron el “90,05” de las mesas

El ministro del Interior, Guillermo Francos, destacó esta noche que la participación en las elecciones legislativas fue del “67,85 por ciento” y que ya habia escrutadas el “90,88 por ciento” de las mesas.

Francos brindó una conferencia de prensa desde la sede del Correo Argentino.