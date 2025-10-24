Policías peregrinaron al Santuario de la Virgen de Río Blanco

Personal de la Policía de la Provincia esta mañana, alrededor de las 6, inicio su peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy.

Bajo un ambiente de recogimiento y devoción los miembros de la fuerza provincial peregrinaron en camaradería y acompañados también por sus familias.

Encabezó la peregrinación el subjefe de la policía, el Comisario General Joaquín Carrillo.

Para garantizar la seguridad de los efectivos y organizar el flujo vehicular en las zonas aledañas al trayecto, se desplegó un amplio operativo de seguridad desde el inicio de la caminata.

Un año más, la Policía de Jujuy se suma a las peregrinaciones para honrar a la Patrona de la provincia.