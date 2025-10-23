La lista "Azul Marino" presentó impugnaciones

En el marco del proceso electoral interno del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), se viven días y horas de definiciones trascendentales luego del cierre de listas y el período de observaciones e impugnaciones previsto por el estatuto sindical.

El apoderado de la Lista Azul Marino, Rolando Luis Cruz, informó que "se ha cumplido el plazo estatutario de 24 horas posteriores a la presentación de las listas para realizar observaciones e impugnaciones ante la Junta electoral".

En este contexto, esta lista solicitó la impugnación de tres candidatos de la Lista Blanca por presentar inhibiciones penales, es decir, la actual conducción del Seom presentó como precandidatos a afiliados a quienes se encuentran imputados en causas judiciales de raigambre penal, situación que la Junta electoral deberá resolver a favor o en contra del reglamento interno (artículo 51 del estatuto) que claramente inhibe a los afiliados en esta situación de formar parte de cualquiera de los órganos de gobierno del Seom. Asimismo, también cuestionaron el incumplimiento de la paridad de género en su grilla de candidatos, ya que -según lo presentado provisoriamente por la lista Blanca- la composición actual no respeta la distribución equitativa entre hombres y mujeres.

En este mismo orden, el apoderado de la lista opositora, observó documentación incompleta y la falta de acreditación de Inhibiciones civiles y penales por parte de otros candidatos de la lista Blanca.

Abierto el período de 48 horas para subsanar observaciones y reemplazar precandidatos, según lo estipula el Estatuto, desde la Lista Azul Marino aseguraron que toda la documentación fue presentada en tiempo y forma y que los reemplazos y observaciones apuntadas por la lista Blanca fueron debidamente corregidos.

En diálogo con este medio, la precandidata a secretaria general por la Lista Azul Marino, Regina Silvia Valdiviezo, expresó que "nuestra lista no presenta ningún candidato con inhibiciones penales. Estamos todos ficha limpia, y eso es un valor que el afiliado nos reconoce. Hemos trabajado con transparencia, cumpliendo cada paso del proceso".

Valdiviezo también informó que se presentaron dos notas ante la Junta electoral, denunciando que integrantes de la Lista Blanca se comunicaron telefónicamente e incluso visitaron domicilios de precandidatos de su lista, con el objetivo de persuadirlos a renunciar. "No lograron su cometido. Confiamos en que la Junta electoral actuará con imparcialidad y garantizará un proceso limpio y democrático", señaló.

Finalmente, la referente de la Lista Azul Marino destacó que "lo que queremos es la oficialización de nuestra lista, y a partir de ahí, daremos a conocer nuestras propuestas. El sistema democrático solo tiene sentido cuando existen, como mínimo, dos listas o alternativas para que los afiliados puedan elegir libremente que tipo o modelo de sindicato quiere. Nos preocupa, eso sí, la gran cantidad de bajas registradas en el padrón de afiliados".

Mientras tanto, la Junta electoral del Seom analiza la documentación presentada por ambas listas y se espera que en las próximas horas emita su resolución definitiva sobre la oficialización de candidaturas.