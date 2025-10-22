Redacciones5G, distinguido como Gran Amigo de la Prensa

En el marco de la 81° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el programa Redacciones5G de Telecom Argentina recibió la distinción Gran Amigo de la Prensa.

Desde hace una década, Redacciones5G trabaja para acompañar los desafíos que los avances tecnológicos plantean a la profesión periodística, junto con la difusión de herramientas y aprendizajes que promueven la innovación y la transformación digital en las redacciones del país y la región.

Durante la asamblea llevada a cabo en Punta Cana, el director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, Pedro López Matheu, dijo que era "un orgullo recibir el premio Gran Amigo de la Prensa por Redacciones5G. Es un programa que hacemos desde Argentina para toda la región impulsando la transformación y la innovación en el periodismo. Nuestra misión, como habilitador digital, es seguir acompañando a los medios frente a las próximas fronteras tecnológicas que surjan, contribuyendo a su sostenibilidad, convencidos del rol esencial que desempeñan para la democracia en las Américas. Agradezco en nombre de Telecom a la Sociedad Interamericana de Prensa por tan honorable distinción".

Redacciones5G surgió hace 10 años frente a un escenario atravesado por la digitalización de los medios, el avance de internet móvil y la incorporación de nuevas tecnologías. Una iniciativa de formación impulsada por Telecom que, desde sus inicios, acompaña los procesos de transformación del periodismo en Argentina y la región, promoviendo la innovación tecnológica en medios y redacciones. A través de talleres, espacios de capacitación, e-learning, newsletters, podcast, la guía Periodismo IA y propuestas como las jornadas de periodismo internacional (ITP), el programa tiene como objetivo contribuir a impulsar un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.

Hasta la fecha, el programa recorrió más de 350 medios de todo el país y la región, capacitó a más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación, y alcanzó a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines. En estos 10 años, Redacciones5G refleja el compromiso constante de Telecom, con la innovación, la capacitación y con fortalecer el papel esencial del periodismo en la sociedad.