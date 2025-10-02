Segunda Jornada Provincial Notarial “Éxodo Jujeño”

El pasado 12 de septiembre, se concretó la 2º Jornada Provincial Notarial "Éxodo Jujeño" en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Una vez más las autoridades del Colegio de Escribanos de la provincia de Jujuy propiciaron resaltar la trascendencia de la gesta histórica del "Éxodo Jujeño", desplegada en el año 1812, cuando todo el pueblo en un gesto de absoluto patriotismo, emprendió una retirada masiva, liderada por el General Belgrano impidiendo que el ejército realista se hiciera de recursos para su avanzada en el actual territorio de Argentina.

La convocatoria de esta segunda jornada, contó con el apoyo y presencia de integrantes de la junta ejecutiva del Consejo Federal del Notariado Argentino, consejo directivo del Colegio de Escribanos de Jujuy, Escribanos Autorizantes de Jujuy y Salta, representantes de Escribanía de Gobierno de Jujuy, abogados, personal del Registro Inmobiliario y estudiantes.

Jujeño en el Consejo Federal

AUTORIDADES | PRESIDENTE CFNA Y ESC. PABLO SARAVIA PEREZ

La representación en el Consejo Federal del Notariado Argentino, significa un gran orgullo para todos los notarios jujeños contar con la participación del Escribano Pablo Esteban Saravia Pérez como Vocal 1º en la Lista Unidad Federal que se presentará en las próximas elecciones de esa federación colegiada, que se llevará adelante el próximo 12 de diciembre -mandato 20252027.

La Lista Unidad Federal propone la participación de notarios del interior del país que aporten experiencias y den visibilidad a realidades diferentes a la provincia de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Esc. Saravia Pérez se viene desempeñando en el cargo de protesorero de Junta Ejecutiva -período 2023-2025-.