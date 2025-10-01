°
2 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Copa Argentina
Seccional 29º
Día del Recolector
regional
Hockey
Por los clubes
PRIMERA NACIONAL
GIRSU S.E
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Copa Argentina
Seccional 29º
Día del Recolector
regional
Hockey
Por los clubes
PRIMERA NACIONAL
GIRSU S.E
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Foro Internacional del Corredor Bioceánico

Intercambio en vísperas al Foro del Corredor Bioceánico

Referentes de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, se reunirán la próxima semana en San Salvador de Jujuy.

Miércoles, 01 de octubre de 2025 22:58
EL INTENDENTE JORGE | ENCABEZÓ EL ENCUENTRO VIRTUAL CON SU PAR BRASILEÑA

Previo a la realización del Foro Internacional del Corredor Bioceánico el próximo 8, 9 y 10 de este mes, el intendente Raúl Jorge, el coordinador general de Secretarías Gustavo Muro y funcionarios municipales, participaron de un encuentro virtual con Andriane Lopes, alcalde de la ciudad de Campo Grande (Brasil), a fin de aunar criterios y propuestas de trabajo para la integración, promoción y desarrollo de las regiones miembro.

En este encuentro, los municipios tendrán un rol protagónico dentro de la agenda de trabajo, recibiendo junto al Gobierno provincial a los alcaldes, prefectos e intendentes de las regiones de los cuatro países que integran el Corredor Bioceánico: Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

El intendente Jorge remarcó que el organismo avanza con fuerza en la organización y puesta en común de objetivos para unir los océanos Atlántico y Pacífico. "Estamos trabajando en un eje productivo, turístico e integrador de gran importancia entre cuatro países y sus gobiernos locales. Los municipios avanzamos en asociaciones estratégicas entre ciudades porque compartimos la voluntad de fomentar, promocionar y desarrollar actividades turísticas, culturales y productivas en beneficio de todas las partes", expresó.

Por su parte, el coordinador Muro, explicó que "somos 13 municipios que trabajamos en una agenda común, con propuestas integradoras junto a las ciudades de Campo Grande (Brasil), Iquique (Chile) y San Salvador de Jujuy, para consolidar una asociación que será presentada en este Foro. En la reunión virtual se propusieron temáticas que continuaremos abordando cuando arriben a nuestra ciudad", concluyó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD