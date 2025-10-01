Intercambio en vísperas al Foro del Corredor Bioceánico

Previo a la realización del Foro Internacional del Corredor Bioceánico el próximo 8, 9 y 10 de este mes, el intendente Raúl Jorge, el coordinador general de Secretarías Gustavo Muro y funcionarios municipales, participaron de un encuentro virtual con Andriane Lopes, alcalde de la ciudad de Campo Grande (Brasil), a fin de aunar criterios y propuestas de trabajo para la integración, promoción y desarrollo de las regiones miembro.

En este encuentro, los municipios tendrán un rol protagónico dentro de la agenda de trabajo, recibiendo junto al Gobierno provincial a los alcaldes, prefectos e intendentes de las regiones de los cuatro países que integran el Corredor Bioceánico: Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

El intendente Jorge remarcó que el organismo avanza con fuerza en la organización y puesta en común de objetivos para unir los océanos Atlántico y Pacífico. "Estamos trabajando en un eje productivo, turístico e integrador de gran importancia entre cuatro países y sus gobiernos locales. Los municipios avanzamos en asociaciones estratégicas entre ciudades porque compartimos la voluntad de fomentar, promocionar y desarrollar actividades turísticas, culturales y productivas en beneficio de todas las partes", expresó.

Por su parte, el coordinador Muro, explicó que "somos 13 municipios que trabajamos en una agenda común, con propuestas integradoras junto a las ciudades de Campo Grande (Brasil), Iquique (Chile) y San Salvador de Jujuy, para consolidar una asociación que será presentada en este Foro. En la reunión virtual se propusieron temáticas que continuaremos abordando cuando arriben a nuestra ciudad", concluyó.