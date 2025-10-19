Zigarán y Tejerina prometen cuidar a los productores

En el predio que posee Uatre en El Carmen, los candidatos a diputados nacionales María Inés Zigarán (en primer término titular) y Fabián Tejerina (en primer término suplente) por el Frente Jujuy crece en Provincias Unidas, sostuvieron una importante reunión como parte de la campaña electoral camino al próximo 26.

Con ellos estuvo el gobernador Carlos Sadir; el intendente Víctor González y el secretario general de Uatre, Alfredo Yugra. También se sumó el secretario General de la Uocra (y diputado provincial electo) Ramón Neyra; su par de Suetra, Daniel Azcurra; autoridades del Renatre y referentes de la Corriente Sindical "Saúl Ubaldini".

"Vinimos a ratificar nuestro compromiso con el trabajo y en generar condiciones para promover el desarrollo de las economías regionales, y a la vez ratificar nuestra defensa de los derechos de los trabajadores", sostuvo Zigarán al finalizar el encuentro que se prolongó más de dos horas.

Sadir remarcó la presencia de la Provincia en el territorio, al lado de la gente, trabajando codo a codo con los diferentes gremios estatales, buscando el bienestar de los educadores e interviniendo en las cuestiones de las cuales se desentendió totalmente el Gobierno nacional.

En su alocución recibió un planteo sobre la intervención de Osprera - Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, solicitándole que interceda para su regularización y de esa manera pueda brindar los servicios que precisan sus afiliados.

Al respecto señaló que Zigarán y Pizarro una vez que lleguen a la Cámara baja deberán ocuparse de ese tema, que involucra una gran cantidad de trabajadores que residen en El Carmen y en la región donde la producción agrícola es una de las principales fuentes de trabajo.

Zigarán y Tejerina dialogaron extensamente con los directivos de Uatre y de los restantes gremios que integran la CGT Regional Jujuy sobre diversos temas, pero puntualmente sobre la posibilidad de impulsar una reforma laboral desde el Gobierno nacional.

"Tenemos que estar muy atentos ante esa intención e impedir que se cercenen los derechos de los trabajadores, a la vez no podemos desentendernos de una eventual reforma jubilatoria que pondrá en riesgo una diversidad de regímenes especiales muchos de los cuales afectará a los beneficiarios".

Por su parte el intendente González destacó las políticas que la Provincia aplica a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción atendiendo las necesidades de los productores e impulsando la actividad productiva en esa zona. Asimismo valoró el acompañamiento al trabajador en estos tiempos de crisis financiera, social y laboral.

Por su parte el candidato Tejerina garantizó la defensa de los derechos de los trabajadores y evitar cualquier retroceso que pudiera provocar el Gobierno nacional como ya lo hizo con otros sectores perjudicando a todos los argentinos.

Candidata instó a votar “la naranja”

María Inés Zigarán, en El Carmen instó a los trabajadores a “acompañar el próximo 26 a la lista naranja”, con el propósito de “garantizar un Estado presente que satisfaga las necesidades de la gente, en particular de los trabajadores y los más vulnerables”. En este sentido, consideró que es indispensable “salir del actual modelo económico nacional que priorizó la macroeconomía y generó una pauperización de todos los sectores de la sociedad y del trabajo.

Ocho de cada diez argentinos no llegan a fin de mes”, aseguró. En otro orden Zigarán estimó que “el Estado tiene que ser promotor de desarrollo, garantizando condiciones que atraiga inversiones y posibilidades de progreso económico y productivo en el interior profundo de la Argentina”.

Asimismo, llamó a elegir una propuesta que “asegure los derechos de las personas que resultaron más afectadas por el ajuste de Milei que, en pos del equilibrio fiscal, sacrif icó a millones de argentinos”. De esta manera Zigarán continúa recorriendo la provincia en campaña para los comicios de medio término y que en esta última semana intensificará sus reuniones y visitas instalando las propuestas del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas. “Nuestro compromiso es con todos los jujeños y trabajadores y la defensa de sus derechos para que puedan vivir dignamente y sin necesidades atendidas por el Gobierno provincial ante los recortes del presidente Javier Milei.