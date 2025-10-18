Multitudinario apoyo del peronismo jujeño a Pedro Pascuttini

El peronismo jujeño protagonizó una contundente demostración de unidad en el corazón de Palpalá. El Estadio Olímpico de la "Ciudad Siderúrgica" se convirtió en el escenario de un acto masivo e imponente, convocado por el Frente Primero Jujuy Avanza para conmemorar el Día de la Lealtad y como cierre de la campaña en donde los protagonistas fueron los candidatos a diputados nacionales pedro Pascuttini y Verónica Valente.

Miles de personas llegaron desde todas las localidades de la provincia para dar su claro apoyo a los candidatos a diputados nacionales.

Desde tempranas horas de la tarde, la militancia comenzó a teñir de banderas la ciudad, convergiendo en el estadio, que terminó luciendo un lleno total, aproximadamente 4 mil personas. El ambiente, cargado de cánticos y la histórica mística justicialista, no solo conmemoró aquel 17 de octubre de 1945, cuando la clase trabajadora irrumpió en la historia para defender a Perón y sus derechos, sino que también marcó la rearticulación del movimiento provincial en torno a un proyecto electoral común. La multitudinaria asistencia fue el testimonio visible del apoyo incondicional a los postulados del Frente y a sus principales referentes.

Bajo el lema de "recuperar el rumbo para la provincia", el encuentro fue liderado por los candidatos. La contundencia de la convocatoria mostró la capacidad de movilización del peronismo jujeño y su voluntad de asumir un rol protagónico en el escenario político que se avecina.

Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional, visiblemente conmovido agradecio a los referentes de frente Rubén Armando Rivarola, Carlos Haquím, Eduardo Fellner, Guillermo Jenefes, diputados provinciales, referentes de todas las localidades, intendentes y concejales que hicieron posible la “imponente convocatoria”.

Pascuttini puso en valor la trascendencia del Día de la Lealtad, “hace ochenta años todos los trabajadores salieron a la calle a defender sus logros y los derechos conquistados, el trabajador empezó a jugar su rol en nuestra historia”. Este pasaje fue recibido con aplausos en todo el estadio.

Además, afirmó que su extenso recorrido por el territorio jujeño le permitió palpar de las urgencias y el sufrimiento cotidiano de la población. “Hay problemas de trabajo, de salud, los jubilados, los empleados a los que no les alcanza el salario para llegar a fin de mes, los productores y comerciantes que viven una gran injusticia” añadió.

Frente a este panorama, indicó que el Frente Primero Jujuy Avanza se presenta como la única fuerza capaz de revertir el curso de los acontecimientos. Pascuttini señaló que el peronismo se encuentra en un proceso de “rearticulación” y listo para "asumir el desafío. Hoy el peronismo está de pie para trabajar por el empleo, el trabajo, la producción y mejorar la salud, la educación y la seguridad en este ajuste”.

Insistió en la necesidad de “decirle que no a esta situación y seguir luchando por nuestra provincia y por lo que le pertenece a los jujeños. Este 26 de Octubre vamos a llegar a representar a todos los jujeños porque merecemos un futuro mejor”.

Por su parte, la candidata Verónica Valente indicó agradeció la presencia de “todos los militantes que, desde distintos puntos de la provincia, acudieron de corazón a este encuentro”, expresó Valente, aludiendo a la profunda lealtad que la fecha inspira.

La candidata puso en valor la tarea de la militancia de base, que trabajó incansablemente en la campaña, sosteniendo la propuesta del Frente. “Este esfuerzo realizado en la campaña es el fruto del trabajo de nuestra militancia que caminó la provincia junto a Pedro Pascuttini, todos bancaron la propuesta de nuestro frente”, sostuvo.

La ganadora es la lista 501

El diputado provincial y referente del Frente Primero Jujuy Avanza indicó que la lista 501 es la ganadora en estas elecciones.

Rivarola declaró que la lista que encabeza Pedro Pascuttini junto a Verónica Valente, identificada, la Lista 501, es, sin lugar a dudas, la "lista ganadora" de las próximas elecciones. Aseguró las otras propuestas con más de los mismo o son las promesas inclumplidas de gobiernos que solo piensan en los bancarios y no en los trabajadores.

“Hay listas en las que son los mismos de siempre, otros tienen miedo a decir quienes son y se ponen nombres nuevos, otros que solo piensan en gobernador para los banqueros y no para la gente”, indicó el diputado.