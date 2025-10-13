Tres Cruces celebró con fervor sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Fátima

Recorrido de la procesión

Trás la misa, la imagen de la Virgen recorrió las calles principales del pueblo en una emotiva procesión, acompañada por imágenes visitantes y el vibrante sonido de las bandas de sikuris de Humahuaca, Tilcara y la propia comunidad de Tres Cruces. Durante el recorrido, la patrona dejó sus bendiciones a todos sus devotos y los momentos de oración en las instituciones locales como la Escuela Secundaria N°28, la Comisión Municipal, donde se brindó una cálida recepción a los peregrinos y la Escuela Primaria N° 90 “Capitán de los Andes”, culminando en la iglesia con una celebración marcada por los tradicionales cuartos al ritmo de las bandas.

Banda de sicuris Virgen de Fátima

El acto protocolar se llevó a cabo con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el comisionado Sergio Mamani, representantes escolares, el párroco de Humahuaca y la visita especial de la Coordinadora de Derechos Culturales dependiente de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Provincia. Licenciada Aylen López.

La comunidad en pleno acompañó este momento de reconocimiento y gratitud hacia su santa protectora.

En la iglesia “ Virgen de Fátima” , se realizó el tradicional corte de cuarto, seguido por una despedida cargada de emoción: cantos y pañuelos en alto marcaron el adiós a la Virgen hasta el próximo año, en un gesto que resume el sentir profundo de este pueblo andino.

Tradicional corte de cuartos

Como es costumbre, el almuerzo comunitario reunió a vecinos y visitantes en un gesto de unión, camaradería y agradecimiento, reflejo del espíritu hospitalario que caracteriza a Tres Cruces. La jornada continuó con encuentros deportivos en ambas categorías, cerrando de esta manera la festividad en honras a la patrona del pueblo.

Peregrinos junto a su patrona

Una vez más, Tres Cruces vivió sus fiestas patronales con el fervor que la distingue, reafirmando su identidad y el vínculo profundo que une a su gente con la Virgen de Fátima.