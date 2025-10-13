Gran convocatoria en la carrera por el Banco de Leche Materna

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Deportes y Recreación, acompañó la Primera Carrera “Yo Banco al Banco de Leche”, una iniciativa solidaria impulsada por el Rotary Club Jujuy en apoyo a la creación del primer Banco de Leche Materna en el Hospital Materno Infantil. La competencia, que reunió a numerosos participantes en el GAM5, busca posicionar a la provincia a la vanguardia en el NOA en materia de salud neonatal.

Al respecto, el director general de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Hiruela, afirmó, “nuestro intendente, Raúl “Chuli” Jorge, siempre apoya firmemente este tipo de iniciativas”, y agregó, “de nuestra parte agradecemos a Rotary Club Jujuy, a Mily Team Running y al Hospital Materno Infantil por permitirnos compartir esta gran obra solidaria a través del deporte: celebramos la participación de más de 300 corredores, y un gran día que nos ayudó un montón”.

A su turno, la presidente de Rotary Club Jujuy, María del Carmen Dios Montiel, expresó, “estamos agradecidos por esta carrera que venimos planificando desde hace bastante tiempo, gracias a Mili y a la Dirección General de Deportes pudimos lograr esto; el Banco de Leche es un proyecto muy ambicioso para Jujuy; en todo el NOA no hay ningún banco de leche”.

“Rotary está a full para tratar de lograr la creación del Banco de Leche Materna para Jujuy; para esto necesitamos un espacio físico, que el Hospital Materno Infantil ya nos lo dio; después es necesario gente capacitada –bioquímicos-, que el Ministerio de Salud ya comprometió; y a nosotros nos queda la adquisición de los aparatos, que es lo más significativo: un pasteurizador, un enfriador, un freezer, y toda una aparatología importante con software y tecnología de avanzada para poder recolectar la leche, pasteurizarla y clasificarla”, explicó Dios Montiel.

Por su parte, Sonia Palla, encargada de relaciones públicas y protocolo del Rotary Club Jujuy, extendió agradecimientos adicionales, “al teniente coronel Walter Aguilar del GAM 5 por su buena predisposición; ya nos ofreció sus instalaciones para futuros eventos que Rotary Club Jujuy tiene en agenda; y también a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy”.

De parte del Hospital Materno Infantil, la doctora Susana Buadas sostuvo, “estamos agradecidos al Rotary Club por tanto esfuerzo para concretar el proyecto de Banco de Leche Materna, lo que representa un logro importantísimo para nuestra provincia; convocamos a toda la comunidad para aportar un granito de arena para que esto se pueda concretar lo antes posible”.

En representación de Mily Team Running, Mercedes Garzón, añadió, “nos pareció una buena causa por lo que nos sumamos al proyecto convocando a otros equipos para que participen del recorrido; el GAM 5 tiene un predio hermoso y estamos pensando que la segunda edición, a realizarse el año que viene, tenga 21 kilómetros”.