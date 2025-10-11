En la Fitpar Jujuy se promociona turísticamente

Jujuy interviene en la 20ª edición de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay, la muestra más importante del sector turístico nacional y una de las plataformas de negocios más reconocidas de la región.

La directora de Turismo de la Provincia, Sofía Van Balen Blanken y la directora del Ente de Promoción Turística de Jujuy, Melina Ainstein ofrecen los destinos de la provincia a los visitantes.

Esta nueva edición reúne a los principales actores del turismo local e internacional, reafirmando al Paraguay como un país anfitrión que abre sus puertas al mundo con hospitalidad, cultura y oportunidades de desarrollo.

Producto | La ministra de Turismo de Paraguay, Angie Duarte en un recorrido por los stands se interesó por el Tren Solar de la Quebrada.

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy acompaña esta edición de la Fitpar, organizada por la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur), que concluirá mañana en el Centro de Convenciones Mariscal.

La feria reconocida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los grandes acontecimientos del sector, tiene como país invitado de honor a la República de China (Taiwán), que deleita a los visitantes con muestras de su milenaria cultura, gastronomía y atractivos turísticos.

Fitpar 2025 busca estrechar vínculos entre empresas e instituciones, impulsar oportunidades de negocios y proyectar al Paraguay como un destino competitivo en la región. Este año reúne a delegaciones de Argentina, Brasil, Cuba, India, Perú, México, República Dominicana, China (Taiwán) y Turquía, además de una amplia representación local.

En paralelo, se desarrollan seminarios para profesionales y estudiantes, además de exposiciones de artesanía y gastronomía paraguaya.

Con dos décadas de trayectoria la Fitpar se consolida como un espacio de referencia regional, una feria que reúne negocios, cultura, innovación y tradición, y que proyecta al Paraguay hacia un futuro turístico sostenible y competitivo.