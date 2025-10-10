Solicitan reacondicionar plaza para celebrar a las madres

Los vecinos del barrio Malvinas Argentinas solicitaron a las autoridades correspondientes, el reacondicionamiento de la plaza central y de la cancha de básquet del lugar.

AGRIETADO | EL CEMENTO DE LA CANCHA DE BÁSQUET DEL BARRIO.

Es que ambos espacios recreativos no se encuentran en condiciones para realizar las actividades, por ello, el pedido de los residentes tiene como fin restablecer los juegos y las inmediaciones del campo para que los niños y los jóvenes puedan disfrutar de distintas propuestas. "La cancha de básquet está agrietada y la parte de las tribunas se está cayendo. Esta cancha está hace años desarmada. En todos lados hay obras que se están haciendo como en Coronel Arias con la cancha de básquet techada. Necesitamos por favor que se acuerden de nosotros, los bloques se están saliendo solos de la plataforma", destacó Néstor Méndez, referente barrial que reveló la actualidad y las falencias en el sector.

TRIBUNAS DESTRUIDAS | CON FALTANTE DE BLOQUES A LA VISTA.

Asimismo, situaciones de inseguridad están ocurriendo en una institución educativa por lo que precisan más controles de la policía para vivir mejor. "En la escuela 392 'San Juan Bautista de La Salle' hace poco que colocaron el alambrado y ya lo han roto, se ve hundido. Los vecinos sacamos fotos y tenemos los videos para dar aviso a las autoridades. Todo es un peligro, también se robaron los alambrados de la ventana. Así que necesitamos que la policía se haga presente en el barrio", resaltó quien realiza las notas respectivas para que las acciones sean hechos y no queden en promesas.

DÍA DEL NIÑO | UNA PEQUEÑA CON SU JUEGO DE CARPINCHO.

Se organizó entre residentes, una rifa para habilitar la iluminación a la plaza e incentivar la tarea en equipo. "Primero, nos dieron un subsidio, después nos quitaron el subsidio, así que tuvimos que pagar la deuda de un millón casi, juntamos la plata con colaboradores tras vender la rifa y pagamos la deuda. Ahora pasó al municipio y es gratis", detalló el vecino enfocado -ahora- en la organización de la celebración por el Día de la Madre.

COLABORADOR DE GOLOSINAS

Es que forma parte del grupo "Dando una alegría a los niños", que son vecinos cooperadores que efectúan acciones a favor de la comunidad y que se encuentran organizando el festejo para el 18 de este mes a las 17, en la plaza. "Tenemos un hermoso espacio, pero tiene que estar acondicionado. Estos días son para recibir donaciones para homenajear a las madres. Para el Día del Niño actuaron Los Galos y se repartieron juguetes, facturas, le dimos alegría a los niños con 350 regalos", sostuvo.