Copa Argentina
Seccional 29º
Día del Recolector
regional
Hockey
Por los clubes
PRIMERA NACIONAL
GIRSU S.E
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Día del Escribano

Orígenes de la celebración en nuestro país

Hoy 2 de octubre se celebra el "Día del Escribano" y al mismo tiempo el "Día del Notariado Latino".

Jueves, 02 de octubre de 2025 00:00

Se celebra el 2 de octubre en nuestro país el "Día del Escribano", concomitántemente con el "Día del Notariado Latino".

El notariado es un gremio que tiene reconocimiento internacional desde que en 1948 se fundó la Unión Internacional del Notariado Latino.

Desde 1948

La Unión se fundó el día 2 de octubre de 1948. Por esta razón, ese día ha sido designado como "Día del Notariado Latino", y en la Argentina se celebra el "Día del Escribano".

El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, Argentina, a iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de celebrarse el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.

Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la Uinl (Unión Internacional del Notariado Latino) en aquellos años.

 

