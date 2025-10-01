Oferta Flybondi: Jujuy con 20% de descuento

Flybondi ofrece un descuento en todos los vuelos desde y hacia la provincia. La promoción es válida para cualquier fecha disponible y se activa ingresando el código FLYJUJUY al momento de la compra en el sitio web de la aerolínea. La oferta estará vigente hasta el 15 de octubre de 2025 y se aplica sobre el valor del pasaje, sin incluir tasas e impuestos.

Además, la compañía reforzará la conectividad con un aumento del 30% en la frecuencia de vuelos entre Buenos Aires y Jujuy, que pasarán de 14 a 18 semanales a partir de octubre. El objetivo es facilitar el acceso a la provincia y acompañar la temporada alta de turismo 2025/2026.

"Este refuerzo en la conectividad es fundamental para seguir potenciando el turismo en nuestra provincia. Más vuelos significan más visitantes, más oportunidades para nuestros emprendedores y más desarrollo para todo el sector turístico", destacó Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy.

La medida forma parte de un plan más amplio que contempla refuerzos en ocho rutas nacionales estratégicas, incluyendo Mendoza, Salta, Tucumán y Puerto Iguazú, consolidando a Flybondi como uno de los principales jugadores en la conectividad doméstica.

Con esta acción, la aerolínea busca consolidar a Jujuy como un destino clave dentro de su red y ofrecer opciones más accesibles para conectar la provincia con distintos puntos del país.

Flybondi comenzó a operar en Argentina en enero de 2018. Con una flota de 15 aeronaves, conecta 17 destinos nacionales y 8 internacionales. Desde su inicio, transportó más de 16 millones de pasajeros y actualmente mantiene una participación del 17% en el mercado doméstico.