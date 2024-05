Día patrio con olla popular junto a los vecinos de Azopardo

El gesto de ayudar con el corazón es lo que hace al ser humano más cercano y empático hacia los demás.

Y por ello, desde la actividad loable que se promueve desde el barrio Azopardo es que se pretende crear un vínculo especial con los vecinos en un día tan significativo e histórico como lo es el 25 de mayo. A través del grupo Trabajo por la Acción Social es que comenzó a gestarse la propuesta que se desarrollará este sábado durante toda la jornada y se iniciará con un chocolate o jugo frutal para los niños, luego recreación para adultos mayores y para coronar el encuentro, una olla popular con alimento para compartir entre todos.

El lugar del encuentro será en Pan de Azúcar 910, desde donde se realizará la elaboración de la comida para homenajear el día patrio. Gracias a la esencia de compartir y de trabajar para ayudar, es que quince personas aunarán fuerzas para brindar este servicio a la gente que lo necesita. Una de las maneras de realizar la actividad es a través de rifas o bien por medio del trabajo genuino que efectúa cada uno de los integrantes, vendiendo productos en la calle para recaudar fondos.

Es el caso de Gonzalo Espinosa, uno de los miembros del grupo que sabe del esfuerzo que implica llevar adelante esta labor. "Yo me he criado y soy vecino de toda la vida en Azopardo. Antes hacíamos la tarea del comedor o merendero y recibíamos colaboración. La gente nos fue conociendo y también nos colaboraba", explicó Espinosa, asegurando que las políticas sociales de trabajo muchas veces no acompañaron el emprendimiento, porque necesidades hay, hubo y habrá, pero que ellos no se dejaron vencer ante las adversidades.

PARA LOS NIÑOS | EN OTRA OCASIÓN, REUNIERON JUGUETES PARA LOS PEQUEÑOS.

El trabajo sostenido con cariño e integridad se ve reflejado en el hacer permanente a fin de retribuir a la sociedad un bien común. "Desde los 17 y hasta los 21 fui vendedor ambulante, por eso valoro lo que es ganarse las cosas a través del trabajo y de manera honrada para ayudar a la comunidad. Yo subo a los colectivos para vender las golosinas y lo que recaudo, voy juntando para la olla popular", detalló Espinosa.

Esta propuesta se activa para las fechas especiales con la premisa de unión y de generar cercanía con los vecinos y quienes quieran asistir al encuentro. "Somos quince personas que estamos organizando para salir a vender y reunir los ingredientes", comentó el joven.

La acción se viene desarrollando desde hace tres años por lo que los vecinos ya esperan que se concrete, con gran expectativa.

Asimismo, significa un halo de esperanza y de demostrar que aunque se presenten obstáculos, se puede crear una sociedad mejor, con valores de humanidad y cooperación.

"Nos enfocamos en los niños, en que tengan una infancia feliz, porque aquí de por sí ven muchas cosas que no están bien. Queremos que vean que se puede vivir otra realidad como el deporte y esto de ayudar", comentó Espinosa, luego aseguró que dentro del equipo se encuentra Ana Alemán, quien es licenciada en nutrición y que desde su saber, aporta información importante acorde a los alimentos que elaboran.

El programa de actividades consistirá, entonces, en la concentración de niños y adultos en la plaza de Azopardo a partir de las 9. Después, están previstos los juegos infantiles como de la bolsa, la rayuela, la soga y demás juegos en equipo. Según el clima, a cada participante se le obsequiará jugo -si está soleado- o chocolate -si hubiera frío-.

En el esquema de la propuesta también figura una clase de fitness o zumba para los adultos mayores en el centro de la plaza y, para finalizar, la apertura de la olla popular que podrá contener un guiso nutritivo o un buen locro que será a confirmar.

"La gente se emociona al tener un plato de comida en sus manos, es muy lindo hacer esto por la situación económica que estamos viviendo, a todos nos hace falta una ayuda", destacó Espinosa.