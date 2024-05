Tristeza por la partida de Ernesto Efraín Juárez

Hondo pesar generó la triste noticia de la partida de Ernesto Efraín Juárez, veterano de guerra de Malvinas. Juárez falleció el sábado último a las 16.30 y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque El jardín del castillo.

Nacido el 25 de mayo de 1963 en Libertador, durante la guerra por la recuperación de las islas del Atlántico Sur fue tripulante del buque tanque Punta Médanos.

El héroe jujeño realizó sus estudios primarios en la escuela "Concepción Cicarelli" y los secundarios en la Técnica 1 "Escolástico Zegada" y Provincial 1. A los terciarios en el Instituto "José Eugenio Tello", desempeñándose como docente de Formación Ética y Ciudadana. De su matrimonio con Elvia María Cajes, nacieron sus hijos Gonzalo Efraín, Daniel Alberto, Mauro Federico y Leandro Matías.

"Soy orgulloso de Jujuy, de mi país, tengo las Malvinas incorporadas como parte de mi sangre. Tuvimos que ser partícipes de esa situación y afrontarla lo mejor posible. A mis alumnos no les digo que soy excombatiente y no lo hago porque no esté orgulloso, sino porque siento que no debo sacar ventaja de esa situación para poder hacer algo en la sociedad. En el ámbito de mi trabajo soy una persona más, hago la vida como cualquier otro, no pido ventajas". El relato pertenece a Juárez y está incluido en el libro "Malvinas en primera persona", de mi autoría.

Allí el veterano de guerra mencionaba que ingresó al servicio militar obligatorio en febrero de 1982, en la primera tanda de la Marina, y que varios de los jujeños caídos en el hundimiento del Crucero General Belgrano fueron compañeros suyos durante la instrucción, entre ellos Fernando Zarzoso, Roberto Sancho, Héctor Diez Gómez y Omar Chaile.

A Juárez le cupo el honor de pisar las Malvinas en 1982. "Cuando se produjo el desembarco en las islas nosotros llegamos a las islas, estuvimos un día más o menos y de ahí toda la flota retornó a Puerto Belgrano. Retornamos a Puerto Belgrano pensando que todo se terminaba para nosotros, que ya se había cumplido la función. El tema era para reequiparse, cargar provisiones y aprovisionar a los distintos buques. Permanentemente teníamos que ir al continente a reabastecer combustible. . . ". "El 2 de mayo al mediodía, estábamos reabasteciendo a un destructor cuando nos ordenan cortar manguera directamente y empezamos a desviar porque estábamos en peligro. Estábamos en la zona de exclusión, nos habíamos aproximado porque nos teníamos que acercar al Crucero General Belgrano. Cuando nos ordenan salir, en vez de hacer 7 nudos, debe haber hecho 10 o 12, empezó a perder propulsión, se reventaron las calderas y quedamos varados en medio del mar. Ya se había perdido contacto con el crucero, después se hablaba de que lo habían hundido. Estábamos aislados del mundo y escuchábamos algunas noticias de la radio. Quedamos más o menos medio día hasta que vino el Almirante Irízar que nos remolcó y nos sacó hasta la costa. Habíamos quedado en medio de la zona donde estaba el submarino nuclear que hundió al crucero. Con el tiempo nos enteramos que no era la intención hundirnos a nosotros, sino que la misión de ellos era hundirlo al crucero por razones que se conocen públicamente".

Juárez aseguraba que la experiencia de la guerra le dio mucha fortaleza, lo acercó aún más a su familia y descubrió que tenía una nueva oportunidad. "Hice cosas para no decaerme y comencé a vivir el día a día con valores familiares".