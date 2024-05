La suspensión de la edil Anahí Juárez “es una cuestión política”

La edil del Frente Justicialista de Perico, Anahí Juárez, suspendida en sus funciones el pasado jueves, calificó la medida en su contra como "arbitraria, ilegítima e irregular. Y lo más grave, no posee un motivo fundamentado".

Desde que fue alejada de su cargo, no fue notificada de ningún expediente por lo que ignora las pruebas que consideró el Cuerpo para avanzar en la decisión. Además "fue violentado mi derecho de defensa".

Más allá de que los ediles argumentaron que se debió "a una indisciplina" lo que les llevó a suspenderla, "no se efectuó un debido proceso" iniciado en febrero. El reglamento interno del Deliberante señala que "en los 30 días siguientes de presentada la cuestión de privilegio, debe estar resuelta la cuestión de fondo", aclaró.

En ese tiempo, Juárez presentó dos escritos de caducidad por estar vencidos los plazos, "pero no recibí respuesta alguna de la Comisión de Asuntos Institucionales, en consecuencia deduzco que se trata de una cuestión meramente política", afirmó.

Al ignorar realmente el motivo de su suspensión y por lo que escuchó decir en medios radiales, "parece que a ellos (al intendente Rolando Ficoseco y a los ediles que lo respaldan), le molesta que hable de las irregularidades que observo".

"No les agrada que desde el Frente Justicialista se hable de cuestiones que no quieren que se enteren los ciudadanos", señaló y dijo que denunció junto al edil Walter Cardozo la eliminación de la Oficina Anticorrupción "por orden del intendente, quien no quiere ser controlado".

Citó también la aprobación de un convenio relacionado a la Feria Mayorista: "Hay varios de por medio, incluido Guillermo Jenefes como abogado. O sea, se vienen generando varias cuestiones que perjudicarán el erario municipal".

Aparte, Juárez denunció la creación de nuevos cargos en el municipio, y consideró como el detonante para ser expulsada en la última sesión, la presentación de un proyecto para derogar la tasa al combustible del 1,8%, "que fue aprobada a espaldas del pueblo un mes y medio atrás".

Mayoría en contra

En la sesión de la semana pasada, el presidente del Deliberante Cristian Valdiviezo (FCJ - UCR) y los ediles Sergio Ríos y Miguel Farfán (VIA - Libertarios) y Mónica Sánchez, Ismael Tacacho y Enrique Rojas (FCJ - UCR) votaron su suspensión.

Insistió que su expulsión "fue una cuestión política y así también me lo dijeron varios ediles de la oposición que acompañaron mi suspensión, que fue una orden de ´Roly´ Ficoseco. No le gusta que lo expongan y que nadie hable en una sesión, por eso quieren callar a un sector que está al servicio de la gente", prosiguió.

Según ella, escuchó declarar al edil Rojas que su expulsión se debió "porque les molestó que haya solicitado la derogación de la tasa al combustible".

Juárez anticipó que por lo sucedido acudirá a la Justicia ordinaria e intentará obtener pruebas de por qué fue suspendida, debido a que "están obstaculizando para acceder a la documentación necesaria y pueda recurrir al Poder Judicial".

Con el intendente Ficoseco "no tuve ningún tipo de relación desde que asumió en diciembre, siempre fue a través de los concejales, quienes en cierto modo me dijeron que hablara con él para que pueda estar tranquila, caso contrario ellos iban a ir contra la oposición", denunció.

Medios de comunicación periqueños "afines al intendente, dijeron que la mejor opción era que yo me pasara del Frente Justicialista al Frente Cambia Jujuy. Ficoseco, a través de Valdiviezo o de los ediles y sus funcionarios, hizo llegar el mensaje que si yo continuaba como oposición iban a haber represalias", acusó.

Advirtió que no se irá de su ciudad a pesar de lo sucedido e inclusive continuará asistiendo al Concejo Deliberante para presenciar las sesiones y continuar trabajando junto a Cardozo.

Por último, expresó que "esto no se trata de mi suspensión, sino de la falta de institucionalidad que hay en Perico. Así como lo dijeron: 'Hay que disciplinar a la concejal', están disfrazando al decir que tuve una indisciplina reclamando lo que no es favorable para la gente, como los seis concejales que son funcionales al intendente y no trabajan para la ciudadanía".