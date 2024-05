Fuerte suba del tomate por el mal clima, las virosis y pérdidas

En el Mercado de Concentración y Abasto, el kilo de tomate alcanza los 2.200 pesos, una cifra que se eleva aún más en ciertas localidades donde oscila entre los 2.500 y 2.800 pesos. Esta disparidad refleja una compleja red de factores que están impactando directamente en la producción y comercialización del tomate en el país que incluye los factores climáticos, las virosis que generaron pérdidas, además de los altos costos que en la campaña anterior generaron que baje la cantidad de hectáreas destinadas para este cultivo.

Ceferino Flores, fitopatólogo de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (Inta) Yuto, destacó la variedad de factores que contribuyen al encarecimiento del tomate. Entre ellos, señala los altos costos de producción, destacando que variedades de alto rendimiento como el "Santa Paula" implican un desembolso significativo, con cada semilla que llega a costar 211 pesos. Sumado a esto, los elevados arriendos por hectárea y las condiciones climáticas adversas, particularmente en zonas como Fraile Pintado, donde enfermedades como la podredumbre bacteriana y fúngica han afectado las plantaciones.

El panorama se torna aún más complicado con la reducción en el número de hectáreas cultivadas, debido a que muchos de los productores se vieron obligados a abandonar el cultivo del tomate por los altos costos y las condiciones climáticas desfavorables.

"Por los altos costos de producción también ha habido una menor cantidad de productores en el campo, muchos productores no han puesto tomate directamente", explicó en relación a la zona de influencia de la agencia. Es que aseguró que Fraile Pintado está cosechando y de igual modo no disminuyó el precio.

No obstante se espera que la entrada en la temporada de cosecha en Fraile Pintado pueda eventualmente reducir los precios, la disminución en la superficie cultivada y las pérdidas que se vaticinan por las permanentes lloviznas y calor que hubo en los últimos meses, mantienen la presión sobre el mercado. "Es decir va a haber menos productores que cosechen, y van a tener menos plantas por hectárea, y el alto costo de producción va a generar que se mantenga un precio elevado", explicó Flores.

Sostuvo además que en comunicación con sus pares de Inta de Buenos Aires le informaron que fue problemático el virus rugoso del tomate, aunque aseguró que en Jujuy aún no se detectó esto pero se prevé salir al campo a recorrer para monitorear. Planteó que en Fraile Pintado y Chalicán acostumbran a tener un marco de plantación muy denso, 22.000 plantas por hectárea y que sumado a las condiciones ambientales y la siembra temprana que tienen, tengan pérdidas. Por ello apuntan desde Inta a que baje la densidad a 18.000 plantas por hectárea.

Pérdida de plantas

Por su parte, Edid Torrejón, ingeniera especializada en aplicación y nutrición foliar, destacó que las altas temperaturas y la lluvia irregular provocaron la pérdida masiva de plantas y la disminución en la calidad de los frutos. "Somos conscientes de que el año pasado fue bastante particular, no tuvimos invierno prácticamente, el ciclo de las plagas continúa y la densidad poblacional de las plagas no disminuye al contrario aumenta, entonces esa es otra problemática que los productores siempre están enfrentando día a día", precisó.

Además, señaló la constante amenaza del virus rugoso del tomate y la aparición de la peste negra, que continúan desafiando a los productores y afectando los rendimientos. Tanto Flores como Torrejón destacaron el papel que desempeña el Inta desde el monitoreo de enfermedades hasta el desarrollo de prácticas de cultivo más eficientes, y apoyo técnico a productores. El panorama del mercado refleja una combinación de factores que van desde los altos costos de producción hasta las condiciones climáticas adversas, que complican la viabilidad económica de este cultivo.

Verduras y frutas elevados

PRECIOS | LA PALTA ES DE LAS FRUTAS MÁS COSTOSAS, RONDA ENTRE 2.000 Y 3.000 PESOS EL KILO.

Más allá del elevado precio del tomate, el resto de los vegetales y frutas mostró un variado precio. Según los referentes de los puestos de venta del mercado de Concentración y Abasto de capital, en algunos casos ciertos productos que estaban con alto precio ahora están bajan‑ do, como el caso de la papa, pero hay algunos que escasean como la zanahoria por lo que tiende a subir. Las frutas son las más elevadas.

“Con el clima este no se puede cosechar; no hay mucho tomate y está mas caro”, explicó la comer‑ ciante, Sol Nieves. Además sostuvo que los morrones también están caros, sobre todo el rojo a 2.800 o a 3.000 pesos”, agregó. Sostuvo que la papa normalizó su precio, y el zapallo pasó de 500 a 700 pesos.

El zapallito ronda entre los 500 y 700, coreanito a 400, berenjena a 500, papa a 500, y el apio, por su precio se vende por tallo al igual que el perejil, por manojos de 200 pesos; la zanahoria que viene de Bolivia a 900 pesos, y zucchini a 1.000.

En otros puntos de venta del mercado también se encontró el brócoli a 2.000 pesos la cabeza, la espinaca entre 1.500 y 2500 el atado, y el limón a 400 la docena.

En la fruta también se encuentran altos precios: la manzana está a 1.600 pesos, manzana verde a 1.800, pera 1.500, banana 1.200 o 1.400, la uva a 2.500 pesos o 2.800, mandarina a 2.000 y a 1.500 la do‑ cena de criolla, naranja de 1.300 a 1.400, el jengibre 600 pesos los 100 gramos. El maracuyá por unidad a 500, el kiwi a 6.000, palta a 3.000 la Hass y 2.000 la común.

La situación en el resto del país

Edid Torrejón, analizó la situación del cultivo de tomate en Corrientes y Mendoza don‑ de también trabaja. Explicó que en Corrientes, aproximadamente el 80% de la producción se hace en invernaderos sin embargo la zona de Bellavista sufrió graves consecuencias a fines del año pasado debido a una tormenta que destruyó casi el 100% de las estructuras de los invernaderos.

Esto tuvo un impacto significativo en la producción, con muchos productores inca‑ paces de reconstruir sus instalaciones y la drástica reducción de la producción dejando un vacío en el suministro que está siendo cubierto por la producción de Mendoza, don‑ de la temporada está llegando a su fin.

Además, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la presencia del virus rugoso del tomate en plantaciones hortícolas de Trelew, provincia de Chubut, suman‑ do una nueva amenaza para la producción tomatera