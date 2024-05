Exitosa Fiesta provincial de la Enfermería

La Quiaca fue la anfitriona de la vigésimo quinta edición Fiesta Provincial de Enfermería. La ceremonia tuvo lugar en avenida Sarmiento, bajo un cielo celeste, y estuvo encabezada por el intendente Dante Velázquez, junto a la directora del hospital "Jorge Uro", Fernanda Elías; Marta Pérez, jefa del Departamento Provincial de Enfermería; autoridades del Ministerio de Salud, Same 107 con su responsable Pablo Jure, además de directores de nosocomios jujeños, áreas programáticas y demás invitados especiales.

ANFITRIONES | DEL DEPARTAMENTO ENFERMERÍA DEL HOSPITAL “JORGE URO”.

Primeramente hicieron su ingreso las Banderas de ceremonia, pertenecientes a todos los hospitales jujeños e instituciones de salud desde La Quiaca hasta Yuto, además del Same 107.

DE SUSQUES | INTEGRANTES DEL HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE BELÉN”

Además fue invitado personal de enfermería de Nazareno, provincia de Salta; y del hospital "San Roque", de Villazón, Bolivia.

Seguidamente se hizo el pabellón patrio y entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. A continuación, la presidenta del Concejo Deliberante, Trinidad Taboada, dio lectura a una minuta de declaración por la cual se reconoció la actividad de interés municipal.

En tan magna ocasión, las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo de Consesa Sotar, jefa del departamento de Enfermería del nosocomio quiaqueño. En una primera parte expresó que "las enfermeras y enfermeros son profesionales de la salud al servicio de la comunidad. Capacitados para trabajar en la prevención de enfermedades, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud tanto a nivel individual como familiar y comunitario".

DELEGACIÓN DE YUTO

Al mismo tiempo añadió que "desempeñan un papel primordial en el sistema de salud público de un país, articulando con otras aéreas y profesionales cercanos a la comunidad".

En el tramo final de su alocución manifestó que "a pesar de ser la columna vertebral del sistema de salud, la enfermería enfrenta a menudo la limitación financiera y la infravaloración social. Por todo lo expresado, saludamos a todos los enfermeros y enfermeras, esperando puedan disfrutar nuestro día".

También Marta Pérez afirmó que "en primer lugar quiero rendir homenaje a todos los compañeros que ya no están, a todos ustedes por estar presentes. Tenemos la responsabilidad profesional de cuidar y salvar vidas, para nosotros no hay horarios una vez que somos enfermos lo somos para siempre y de corazón. No busquemos el reconocimiento profesional en los demás, comencemos por nosotros mismos", apuntó.

Asimismo, el jefe comunal quiaqueño Dante Velázquez saludó a todas las delegaciones presentes y destacó "la gran vocación, capacidad de trabajo y conocimiento científico por lo que la enfermería resulta determinante en cada equipo interdisciplinario" y agregó que "la conmemoración es oportunidad para agradecer el aporte diario, la entrega, el compromiso frente a cada desafío y especialmente, la calidez en cada encuentro con las personas que requieren atención".

En el tramo final hubo un pasaje de todas las delegaciones presentes, culminando todo con un almuerzo de camaradería

Acto en el hospital "Jorge Uro"

AUTORIDADES | EN EL MONOLITO HOMENAJE A LOS ENFERMEROS

En el patio principal del hospital "Jorge Uro" de La Quiaca se recordó el Día Internacional de la Enfermería. La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Salud, Gustavo Bohuid, junto a la secretaria de Salud, Fernanda Peinado; el intendente Dante Velázquez, y la directora hospital local, Fernanda Elías. Acompañaron autoridades legislativas quiaqueñas, fuerzas de seguridad e invitados especiales. Luego de izar la Bandera y entonar el Himno Nacional, acompañados por la Banda de Música Municipal.

Damián Gutierrez, supervisor de Enfermería, pronunció los desafíos enfrentados por el sistema de salud en los últimos tiempos y resaltó la profesión de ser enfermero, destacando su papel y rol fundamental en el sistema sanitario.

Luego, el ministro Bouhid dijo que "estar en las comunidades, al lado de la gente, tocar la puerta de cada uno de los jujeños y evitar que la gente se enferme, es la visión de nuestro Plan Estratégico de Salud y para eso, funcionar en equipo es fundamental. Luchar contra el modelo médico hegemónico me ha costado mucho y en esta misión he tenido gracias a Dios el apoyo del exgobernador Gerardo Morales y ahora del gobernador Sadir".

Expresó que "esto significa darle la oportunidad al resto del equipo de salud de poder conducir y gestionar y por eso, desde hace varios años tenemos y hemos tenido, profesionales de la enfermería cumpliendo excelentemente bien la función de directores de hospitales en distintas regiones. Hoy además el Director Provincial de Hospitales es también profesional de la enfermería", agregó. "Quiero extenderles mi respeto, mi admiración y mi compromiso de hacer todo lo posible para que cada vez estén mejor. Que Dios y la Virgen los bendiga por el trabajo increíble que hacen".

El intendente Velazquez cerró el acto con un discurso emotivo, expresando su reconocimiento y admiración hacia todos los enfermeros del hospital "Jorge Uro".

Culminando la ceremonia, se descubrió un monolito que rinde homenaje a los profesionales de la salud, finalizando con un brindis de camaradería.

El Día Internacional de la Enfermería se conmemora cada 12 de mayo en honor al nacimiento, en 1820, de Florence Nightingale, quien dedicó su vida al cuidado de personas con enfermedades y es considerada la precursora de la enfermería profesional moderna.