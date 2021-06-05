24°
29 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
La opinión
Anuario 2025
cultura jujeña
Ciudad de las Artes
Anuario 2025
Anuario 2025
ENTREVISTA A JOSÉ RODRÍGUEZ BÁRCENA
Anuario 2025
Anuario 2025
Anuario 2025
La opinión
Anuario 2025
cultura jujeña
Ciudad de las Artes
Anuario 2025
Anuario 2025
ENTREVISTA A JOSÉ RODRÍGUEZ BÁRCENA

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1535.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Los videos más vistos de El Tribuno

Lunes, 29 de diciembre de 2025 00:42

La página web de El Tribuno de Jujuy celebra hoy sus 13 años de vida y se destaca por la gran cantidad de videos que realiza y la producción que esta conlleva.

En nuestro canal de YouTuBe podes encontrar una gran variedad de videos con contenido local, nacional, internacional y viral.

Nuestro video más visto, con más de 788 mil reproducciones es la pelea de “Acero” Cali y “Animal Tolaba” la noche del 17 de diciembre en el estadio Federación de Básquet donde “Acero” sufrió la rotura de tibia y peroné y debió ser hospitalizado en nuestra capital.

Otro de ellos es la visita al Teatro José Hernández de los bailarines Hernán Piquín y Cecilia Figaredo con la obra “Pasión de Tango”.

En el 2016, disfrutamos de la visita de Miguel Martín, más conocido como “El Oficial Gordillo” que nos deslumbró con sus ocurrencias y nos hizo “morir” de risa. El video de más de 21 minutos contó con más de 217 mil reproducciones.

También, la visita al hogar San Roque tuvo más de 174 mil reproducciones.

Con más de 13.400 suscriptores, en este 13º aniversario apostamos a que nuestro canal de Youtube continúe creciendo para que usted, amigo lector, continúe disfrutando de nuestros contenidos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD