Los videos más vistos de El Tribuno

La página web de El Tribuno de Jujuy celebra hoy sus 13 años de vida y se destaca por la gran cantidad de videos que realiza y la producción que esta conlleva.

En nuestro canal de YouTuBe podes encontrar una gran variedad de videos con contenido local, nacional, internacional y viral.

Nuestro video más visto, con más de 788 mil reproducciones es la pelea de “Acero” Cali y “Animal Tolaba” la noche del 17 de diciembre en el estadio Federación de Básquet donde “Acero” sufrió la rotura de tibia y peroné y debió ser hospitalizado en nuestra capital.

Otro de ellos es la visita al Teatro José Hernández de los bailarines Hernán Piquín y Cecilia Figaredo con la obra “Pasión de Tango”.

En el 2016, disfrutamos de la visita de Miguel Martín, más conocido como “El Oficial Gordillo” que nos deslumbró con sus ocurrencias y nos hizo “morir” de risa. El video de más de 21 minutos contó con más de 217 mil reproducciones.

También, la visita al hogar San Roque tuvo más de 174 mil reproducciones.

Con más de 13.400 suscriptores, en este 13º aniversario apostamos a que nuestro canal de Youtube continúe creciendo para que usted, amigo lector, continúe disfrutando de nuestros contenidos.