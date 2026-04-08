Se presenta "El tigre Mandinga y otros cuentos"

Este viernes a las 19, se presentará el libro "El tigre Mandinga y otros cuentos", de Sebastián Sánchez de Bustamante, en el salón de la Biblioteca Popular de Jujuy (Belgrano al 600).

"El libro es sobre cuentos rurales más que nada, fantasiosos", comenta el autor, quien además aclara que es el primer libro que publica. Incluye cinco cuentos en total. "Los tres primeros están relacionados, se trata de animales de la zona del noroeste como la lampalagua, el tigre y el cóndor. Estos animales son poseídos por el Mandinga y en cada lugar donde atacan, siempre hay un héroe", adelanta Sánchez de Bustamante.

"Ocurren muchas aventuras en estos tres primeros cuentos", dice.

"Son cuentos para todas las edades", continúa. "Los otros dos cuentos son 'La crecida' y 'Te quedas , voy yo'. En el primero, la crecida de un río se lleva la casa de una familia que queda separada, y hay muchas historias que suceden en esos días", comenta.

"El último cuento se llama 'Te quedas, voy yo', y trata sobre una guerra cercana, donde los milicos toman a los más jóvenes para llevárselos a la guerra de 'prepo', tocándote el timbre de la casa, donde las luchas son entre el hermano mayor que quiere evitar que el menor vaya", sigue explicando el autor.

Dice su editor, que esta es "una obra que rescata el espíritu del gaucho baquiano y nos recuerda que en la soledad del monte, la fe y el coraje son las únicas armas capaces de enfrentar a lo desconocido".

Sánchez de Bustamante es chef internacional y durante muchos años se dedicó a la cultura, y éste es su primer libro de cuentos.