III Encuentro “A orillas del Xibi Xibi” para compartir arte

Hoy se realiza el III Encuentro “A orillas del Xibi Xibi”, organizado por los músicos jujeños Miguel Vilca y Manu Estrada.

Se trata de un encuentro cultural sin fines de lucro, que se desarrollará desde las 16 hasta las 20, en el Parque Lineal Xibi Xibi, entre puente Lavalle y puente Necochea.

“A orillas del Xibi Xibi” es una iniciativa que surge de la necesidad de un espacio común, del encuentro como acción identitaria para celebrar la riqueza y diversidad cultural de nuestro pueblo. “Compartir nuestras expresiones, la música, danza, poesía, pintura, etc., a orillas de un rio, que más que rio es un símbolo de nuestra cultura, el Xibi Xibi conjuga lo urbano y lo natural y ha sido fuente de inspiración de tantos poemas, canciones y leyendas”, explican los organizadores.

Por eso la invitación es a músicos, cantantes, poetas, artistas en general, a compartir, llevar sus mates o lo que deseen y pasar la tarde intercambiando obras, escuchando, cantando, leyendo. Y por supuesto al público en general que se enriquece con estas expresiones. “El espíritu que mueve el encuentro es el hermanarse y nutrirse mutuamente en comunidad, habitar en cuerpo presente el río y danzar, cantar, declamar, pintar e interpretar autores que han aportado con su obra a la cultura que hoy nos contiene. Consideramos importante que sea un espacio abierto e inclusivo para que participe quien se sienta convocado por el encuentro”, manifiesta Vilca.

“Desde el primer momento decidimos que fuera un encuentro sin fines de lucro para que la participación no se vea limitada por lo económico y que no exista un escenario que separe al artista del público, ni al arte del pueblo, sino que, en ronda, todas y todos, se expresen artísticamente en un gesto profundo de identidad”, continúa Estrada. “El río chico, cargado de memoria, es el escenario natural que desde el año 2024 acoge el encuentro siempre para el verano. Los dos primeros años se realizó en enero y en esta ocasión lo viviremos este domingo (por hoy) de 16 a 20, a orillas del Xibi Xibi, entre el Puente Lavalle y el Puente Necochea”, concluyeron.