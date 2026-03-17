Happy Friends, aniversario y solidaridad

El grupo de animaciones infantiles Happy Friends Jujuy cumple 11 años de trabajo y lo quiere celebrar con un espectáculo solidario.

El próximo domingo a las 17, en la sala "Raúl Galán" de los altos del Teatro Mitre (Alvear 1009), realizará una función especial, donde la entrada consistirá en donaciones de útiles escolares, ropa de abrigo y calzado en buen estado para las infancias y adolescencias que asisten a la Biblioteca Popular Campo Verde.

La entrada será una donación de útiles escolares, ropa de abrigo y calzado en buen estado para las infancias y adolescencias que asisten a la Biblioteca.

El espectáculo solidario contará la historia del grupo a lo largo de estos once años con dinámicas y personajes conocidos de la televisión quienes cantarán y bailarán para que el festejo sea inolvidable.

El show tiene un mensaje que los artistas que integran esta compañía, quieren dejar en los niños, y es que nunca hay que dejar atrás aquella etapa de la niñez, dulzura e inocencia.

El espectáculo es apto para todo público por sus diferentes dinámicas dentro y fuera del escenario.

Nueve actores y actrices, comediantes e imitadores, harán las delicias de los chicos y sus familias este domingo.

CON LOS NIÑOS | DE LA BIBLIOTECA DE CAMPO VERDE.

A lo largo de estos once años, Happy Friends Jujuy ha colaborado en distintos escenarios desde comedores, escuelas y organizaciones fuera y dentro de la provincia y este año realizará la función a beneficio de la Biblioteca Popular Campo Verde presidida por Mara Martínez que se encuentra ubicada en el barrio 9 de Julio de la capital jujeña.

Desde hace 25 años, la ONG se aboca a la contención social desde la educación, el deporte, la cultura y todo tipo de actividades y tareas comunitarias. Además, funciona un comedor donde a diario se cocina para muchas personas de manera comunitaria.

Happy Friends Jujuy nació en marzo de 2015 con la finalidad de ofrecer un servicio de espectáculos en eventos sociales llegando a subirse a escenarios gestionados por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, Dirección de Cultura de Ciudad Perico, la Universidad Nacional de Jujuy, Fundación Cultura Nativa de Jorge Rojas, entre otros.

Es un equipo dedicado a la animación infantil y familiar, con experiencia en la realización de actividades lúdicas, artísticas y participativas que fomentan la creatividad, la imaginación y el juego compartido.

Los interesados en comunicarse con Happy Friends pueden encontrarlo en redes (Facebook e Instagram), o comunicarse por mail a: [email protected]