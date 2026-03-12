Función gratis del documental "La zorra y la Pampa"

En el marco del Día del Ferroviario y del Transporte en Argentina, hoy a las 19 en la estación de trenes de Volcán, se llevará a cabo una proyección al aire libre gratuita del largometraje documental "La zorra y la Pampa".

La película, dirigida por Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez, narra la historia de un dúo de cineastas que construye una zorra ferroviaria para emprender un viaje por la pampa húmeda argentina, una región donde el tren de pasajeros ha dejado de funcionar. A lo largo del recorrido, junto a los habitantes de distintos pueblos, intentan llevar el vehículo hasta su destino final: Espora, localidad donde se celebra la tradicional "Fiesta de la Zorra". Como en la épica homérica, los protagonistas recorren un paisaje vasto, cuyas paradas van orlando el trayecto de aventuras y personajes.

La actividad forma parte de una serie de proyecciones impulsadas a nivel nacional (más de 30) en el marco de esta conmemoración y propone generar un espacio de encuentro cultural abierto a la comunidad. La función invita a compartir una experiencia cinematográfica vinculada a la historia y la identidad ferroviaria del país.

Asimismo, la iniciativa cobra un significado particular para Jujuy, donde el desarrollo de nuevas propuestas como el Tren Solar de la Quebrada volvió a poner en valor las líneas ferroviarias activas y su importancia para la integración, el turismo y el desarrollo regional.

En nuestro país, una "zorra" es un vehículo que utilizaban los trabajadores del riel para repararlo. En el interior del país el ferrocarril fue fundante y hoy es un recuerdo del pasado, salvo honrosísimas excepciones.