Franja de Gaza
Puerto Madero
carnaval 2026
detenida
Corsos Capitalinos 2026
Festival Nacional del Mango
Festival Nacional del Mango

El Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional del Mango

El artista cerrará esta noche la tercera edición del encuentro que se realiza en Calilegua. Otros destacados cultores de la música argentina sumarán su talento a esta fiesta única de las Yungas.

Sabado, 07 de febrero de 2026 23:19
CHAQUEÑO PALAVECINO | FIGURA ESTELAR DE LA ÚLTIMA NOCHE FESTIVALERA.

La tercera noche del Festival Nacional del Mango contará hoy con la actuación estelar del Chaqueño Palavecino, quien subirá al escenario del Club Unión Calilegua para deleite del público.

De esta manera concluirá con éxito la tercera edición del festival que en la jornada inaugural -concretada el viernes último- contó con la actuación de más de trescientos bailarines de diferentes ballets de la zona.

También, al igual que ayer, hoy habrá jineteadas a primera hora de la tarde.

La cartelera de artistas que sumaron su talento a este encuentro de folclore y tradición estuvo integrada por Los Manseros Santiagueños, Alma Chaqueña, Joaquín Sosa, Llokallas, Daniel Cuevas, Fito Manzur y Los Santiagueños del Río, El Dúo, El changuito yuteño, Los changos del chamamé, Nacho y la juntada, Ramiro Morales, Ramales, Los Criollos, Forasteros del Chaco, Sentimiento Mansero, Los hermanos López, Los hermanos Rojas, Matías Venecia, Turco Elías, Benjamín Bellido, Martincito Ardiles, Tributo a Los cantores del alba y Huellas de mi herencia.

 

