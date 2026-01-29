Propuesta del “Hay Festival” de Cartagena de Indias

El “Hay Festival” de Cartagena de Indias celebrará su edición XXI hasta el próximo domingo con la opositora venezolana María Corina Machado como invitada principal del evento, en el que participará de forma virtual.

La ganadora del Nobel de Paz de 2025 dialogará hoy con el periodista venezolano Moisés Naim, quien estará presente en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, escenario central del encuentro, para un diálogo en “un modelo híbrido”, según la organización.

La invitación a Machado provocó una polémica a mediados de diciembre pasado cuando los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo, así como la dominicana Mikaelah Drullard, desistieron de ir al festival en protesta por la presencia de la Nobel al considerar que “promueve posturas y actividades a favor del sometimiento” de los pueblos y contra la soberanía de los países, según Restrepo. Sin embargo, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes, reafirmó su carácter plural y aseguró que esta edición será “un espacio de reflexión y conversación que incluye voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas, para reflexionar y para celebrar el trabajo de autores y pensadores”.

Hoy, además de la charla de la nobel de paz de 2025, habrá una conversación entre la argentina Leila Guerriero, el cubano Leonardo Padura y el colombiano Juan Gabriel Vásquez, que dialogarán sobre literatura. Igualmente habrá sesiones en las que participarán el escritor español Santiago Posteguillo, el colombiano Juan Esteban Constaín y el indio Pankaj Mishra.

Mañana, en la tercera jornada, el colombiano Vásquez conversará con el español Javier Cercas. Los escritores dialogarán sobre El loco de Dios en el fin del mundo, la obra más reciente del autor europeo, que fue escrita tras viajar con el papa Francisco a Mongolia en 2023. El cantautor cubano Silvio Rodríguez participará de forma virtual en el festival, donde presentará por primera vez el libro Silvio Rodríguez, diario de un trovador y conversará con el fotógrafo argentino Daniel Mordzinski.

En la última jornada, las charlas más llamativas, sobre diversos asuntos, las protagonizarán la albanesa Lea Ypi, el abogado británico Philippe Sands, la investigadora colombiana Brigitte Baptiste y la escritora inglesa Shon Faye. El “Hay Festival”, que nació hace 37 años en el pueblo galés Hayon-Wye, es un encuentro cultural que se realiza anualmente en diferentes ciudades del mundo y tiene como protagonistas a personalidades de las artes, la música, la literatura, la política y la ciencia.