Puneña Armella presente

La muestra La Tierra Tiñe, realizada entre febrero y mayo del año pasado en el Palacio Libertad, contó con la intervención de la artesana Soledad Armella (de la Red Puna), quien exhibió sus ponchos elaborados con fibra de llama y teñidos con tintes naturales.

Esta exposición fue una de las tres realizadas en ese espacio generadas por el Mercado de Artesanías Argentinas, reuniendo un centenar de obras textiles de más de 80 artesanos de todo el país.

Además de la artesana jujeña participaron de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, y de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras estuvo habilitada recibió 2.305 visitas, se efectuaron 47 consultas para adquirir textiles de manera directa con las artesanas, se obtuvieron 11 contactos de negocios y alcanzó los 880.000 pesos en ventas.

Las artesanas expusieron textiles con colores logrados a partir de 72 tintes naturales, obtenidos mediante procesos artesanales que utilizan cortezas, flores, hojas, raíces y pigmentos de origen animal.

Los materiales utilizados para elaborar las creaciones exhibidas fueron lana de oveja, fibras de llama, sedas, algodones y chaguar. Hubo hilados, ropas, abrigos, por ejemplo ponchos y ruanas, chales y chalinas, alfombras, mantas, pies de cama, caminos y tapices, muñecos tradicionales, bolsos y zapatos.

Se destacó no solo el volumen y variedad de las piezas exhibidas, sino también la calidad de las mismas. Entre ellas se contaron piezas premiadas, piezas con reconocimientos a la excelencia, piezas creadas por líderes y referentes de sus comunidades.