Luciana Jury regresa a Jujuy con tres conciertos íntimos y potentes

Luciana Jury, una de las voces más expresivas, intensas y singulares de la música popular argentina, inicia hoy su recorrido artístico por la provincia de Jujuy, anticipando noches de profunda carga emotiva, atravesadas por la cercanía con el público y la potencia interpretativa que caracteriza a cada una de sus presentaciones.

La visita se da en la previa de su participación en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, el escenario mayor y símbolo indiscutido de la música de raíz en el país.

La artista comenzó ayer su gira por el Norte argentino con una presentación en Vaqueros, Salta, donde se presentó en La Totora Espacio Cultural y brindó un concierto celebrado por el público. Ahora, el turno es de Jujuy, donde desplegará su talento en tres fechas consecutivas: hoy en San Salvador de Jujuy, en el Teatro El Pasillo, desde las 21.30; el sábado 17 en Humahuaca, en Aisito, también a las 21.30; y el domingo 18 en Tilcara, en el Centro Cultural Capec Sala Barbarita Cruz, a partir de las 21. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Jury expresó su entusiasmo por este reencuentro con el público jujeño. “Estoy con muchas expectativas porque hace mucho tiempo que no hago conciertos en Jujuy. Supongo que será un encuentro muy esperado, por lo menos por mí, y espero que el público también. La última vez fue en 2018, así que pasaron años y una cantidad de canciones que fueron surgiendo; me da alegría ir con un nuevo repertorio”, sostuvo.

Reconocida por una impronta profundamente folclórica, la cantora destacó la libertad con la que construye cada espectáculo. “La gente que me conoce o sigue mi recorrido sabe que mi huella es folclórica, pero como buena habitante del conurbano bonaerense que soy, me permito elegir con naturalidad un repertorio de otros géneros, porque no solo dejo un mensaje poético desde una estética musical, sino también desde una estética sensorial y de sensibilidad”, señaló.

En ese sentido, explicó que su identidad artística está marcada por la música con la que creció: “Vengo de una familia de padres provincianos, entonces hay una carga de nostalgia y añoranzas de la tierra que se dejó. Pero a la vez estoy yo, con la posibilidad de elegir la canción que se me ocurra; muchas veces armo el repertorio a último momento, de acuerdo a lo que pase en el lugar y el momento. Cada concierto es distinto, nunca es igual ni canto las mismas canciones”. Con humor y complicidad, adelantó además: “Les digo a la gente que se lleven zapatos cómodos porque quiero que bailen”. Y cerró: “Estoy feliz de poder estar en el norte de Jujuy”.

Tras su paso por la provincia, Luciana Jury continuará su gira en Córdoba, donde será parte del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. “El toque en Cosquín será un ambiente muy lindo. Uno prepara ese momento para que quede en la memoria del público y de la gente que lo mire desde sus casas. Me van a acompañar amigos de Córdoba que me han abierto las puertas de sus casas y su corazón; es una provincia que me ha abrazado mucho”, afirmó. Con solo 25 minutos en escena, la artista anticipó que buscará dar lo mejor: “Quiero representar en ese breve instante, manifestar un deseo para nuestra gente y nuestro pueblo y agradecer a quienes han estado a mi lado. Será una noche magnífica”.

De cara al futuro, Jury se muestra fiel a su manera de transitar el camino artístico, sin demasiadas certezas ni planes rígidos. “Después de esto analizo un proceso de grabación de disco, todavía no lo sé. Planear a largo plazo nunca me gustó; hago proyecciones a corto plazo y también me gusta que la vida me sorprenda. Si tengo ganas de grabar un disco nuevo, seguramente me encuentre en esa instancia”, concluyó.

Dos noches especiales

Luego de su paso por el norte, Luciana Jury volverá a Cosquín con dos presentaciones consecutivas que marcarán momentos destacados de su agenda artística.

El lunes 26 de enero, a las 22, formará parte del prestigioso Festival Nacional del Folclore de Cosquín, celebrado en la emblemática Plaza Próspero Molina, el escenario mayor del folclore en Argentina. Este festival, que atrae a miles de visitantes cada año, es un espacio donde se celebra la diversidad cultural del país, y Luciana, con su voz cautivadora y su estilo único, será una de las protagonistas de esta edición.

Al día siguiente, el martes 27 de enero, se llevará a cabo un encuentro especial en Casa Ritual Mattalía, donde Luciana se presentará junto a Susy Shock, otra figura destacada de la música popular contemporánea. Este evento íntimo y potente reunirá a dos voces fundamentales que han marcado el rumbo del canto en la actualidad.

La combinación de sus estilos y la profundidad de sus letras prometen crear una atmósfera mágica, en la que el público podrá disfrutar de una experiencia única y conmovedora. Estas presentaciones no solo celebran el folclore, sino que también destacan la importancia de la música como vehículo de expresión y conexión entre las personas. Sin duda, serán noches memorables que resonarán en el corazón de todos los asistentes.