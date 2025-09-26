Cerrando la noche central de la FNE, la música de Airbag

Esta noche, la más impactante de la de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, tiene como protagonista a la banda argentina Airbag.

Sin dudas fue furor desde que se supo, y eso se vio en los últimos días, con jóvenes que acampan en los alrededores del estadio "23 de Agosto", donde tendrá lugar este momento cúlmine de la FNE, para conseguir esta tarde noche, la mejor ubicación.

El espectáculo de la Elección Nacional de la Representante de los Estudiantes, reúne cada año a cientos de jóvenes jujeños bailando y actuando en el escenario mayor, el más importante de cada edición. Ellos hacen el marco perfecto con sus talentos, mientras cuentan una historia y detalles de nuestra cultura.

Se intercalan con el desfile de las candidatas de cada provincia.

Tras tanto colorido y emoción llegará el momento de la coronación de la nueva Representante Nacional de los Estudiantes 2025, quien reemplazará Martina Rauschenberger (saliente).

Cuando cada elegida ya tenga sus atributos, llegará el momento del cierre con el broche de oro de la actuación de Airbag en Jujuy.

La banda de los hermanos

Airbag se formó en 1999, conformada por Patricio (voz y guitarra), Gastón (bajo y voz) y Guido Sardelli (voz, guitarras y batería).

Ellos son de Don Torcuato. Cuando descubrieron que funcionaban como trío, primero se llamaron Los Nietos de Chuck, porque en ese entonces hacían covers de Chuck Berry.

Con el tiempo hicieron sumaron covers de otros artistas también y temas propios, y hubo que cambiar el nombre. Serían Airbag.

Comenzado el 2022, Airbag pasó por los principales festivales de la Argentina, como el Cosquín Rock, Quilmes Rock y Lollapalooza. En junio hicieron tres shows en el Luna Park, y en septiembre tocaron en el estadio de Argentinos Juniors, y cerraron el año en el Luna Park dos veces.

En 2023, tras dos Movistar Arena agotados, una gira por España y por Latinoamérica, hicieron sold out en el Estadio de Vélez en Buenos Aires y presentaron "Nunca lo olvides", el primer adelanto de su octavo álbum de estudio.

El año pasado empezó con seis estadios Luna Park agotados, y tras una gira por toda Latinoamérica y España, culminaron su exitoso año con tres recitales consecutivos en el estadio de Vélez.

En marzo del año en curso, la banda anunció el show más importante de su historia, programado el día sábado 31 de mayo en el histórico estadio de "River Plate", para presentar la primera parte de su nuevo disco, "El club de la pelea".

El trabajo se lanzó el jueves 27 de marzo, conformado por 7 canciones y posteriormente ampliado con otras 3.

Al agotarse las entradas en menos de una hora, la banda anunció casi de inmediato un nuevo show para el día domingo 1 de junio en dicho estadio.

Hoy están en Jujuy presentando todo ese material.

Hace varios años, cuando cumplían 15 con la banda, les preguntaron cómo se llevaban con la fama y el éxito, y dijeron algo muy cierto: "La fama te delata: si sos un gil o una persona normal. De chicos hicimos de todo. Empezamos a ganar dinero con las giras y vivíamos en hoteles, andábamos en limusina, salíamos con chicas y hacíamos quilombos importantes. Ahora seguimos haciendo algo de lío, pero lo primordial es no perder la cabeza, saber de dónde venís y sacar cada vez mejores discos".

Siguieron eso al pie de la letra y por eso hoy son de las bandas más seguidas de nuestro país, y elegida por artistas internacionales. En 2016 la banda fue elegida por Guns N' Roses para abrir los conciertos en el Estadio River Plate. Luego de ello, Patricio Sardelli fue invitado a tocar por Steven Adler a los side shows que realizaría posteriormente.

La banda también fue invitada por Bon Jovi para abrir su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield en el año 2017 y en 2019 telonearon en el Hipódromo de Palermo a la banda Muse.

Trabajar entre hermanos es para ellos algo sagrado, por el lazo que los une. "Podemos pelearnos, como lo hace cualquier hermano, pero el escenario lo cura todo", dicen.

Aman la vida de músicos, aunque los viajes los tienen un poco cansados. Pero con todo, aseguran que tienen una vida de privilegio.

Dicen que tienen proyectos a corto plazo.

Tienen varios discos editados hasta el que salió este año. El primer disco fue "Airbag" en 2004, y le siguieron "Blanco y negro" en 2006, "Una hora a Tokyo" en 2008, "Vorágine" en 2011, "Samsara" (grabado en vivo) en 2012, "Libertad" en 2013, "Mentira la verdad" en 2016, "Al parecer todo ha sido una trampa" en 2021, y el último "El club de la pelea I".