El viernes Lali debutó como jurado en el Festival de Cine de San Sebastián, y pasó por la alfombra roja durante la gala de inauguración y deslumbrando con un sensual y elegante look total black que causó furor.

El 5 de septiembre, el prestigioso festival de cine español confirmó a Lali Espósito como jurado de la competencia oficial que tiene como presidente al director español J.A.Bayona (“Lo imposible”, “La sociedad de la nieve”). También se incorporaron las directoras Laura Carreira y Gia Coppola, las actrices Zhou Dongyu y Anne-Dominique Toussaint y el actor Mark Strong.

Espósito llegó a la ciudad española para participar del festival. El viernes dijo presente en la gala de inauguración junto con el resto de los jurados. Durante su paso por la alfombra roja se lució con un elegante vestido negro de Verónica de la Canal. Se trató de un diseño corto de satén con breteles finos y encaje tanto en la parte superior del escote como en la parte inferior de la falda.

Lo combinó con unas sandalias de taco alto color negras, un maquillaje con sombras marrones que acentuaban la mirada y los labios pintados con un brillo en tono durazno. Al cabello negro lo dejó suelto y peinado con unas ondas para darle movimiento. Se trató de un look elegante pero al mismo tiempo sensual y moderno.

Antes de irse a España, Espósito protagonizó en la Argentina rumores de casamiento con su novio, Pedro Rosemblat. Los mismos comenzaron a fines de agosto, cuando la cantante visitó el atelier Iara Alta Costura y posó cerca de vestidos de novia. La imagen se viralizó con LAM (América TV) al respecto y negó que entre sus planes esté pasar por el altar. “¡Ni en ped... me caso! Un gastadero de dinero al ped... por una noche”, sostuvo con la brutal honestidad que la caracteriza. Si bien remarcó que le encanta ir a los casamientos de amigos, se siente “bárbara” con el presente que tiene con el conductor de Gelatina y explicó que fue a probarse un vestuario para un show, no para pasar por el altar.