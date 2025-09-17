°
17 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Cazzu
Ministerio Público de la Acusación
Onda Estudiantil 2025
Centro de Empleados de Comercio de Jujuy
Hospital San Roque
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Municipio capitalino
Cazzu

Cazzu rompió en llanto

Por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti.

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 00:00

Las lágrimas de Cazzu emocionaron al público en el Movistar Arena de Buenos Aires la noche del 14 de septiembre. Durante el segundo de sus tres conciertos consecutivos en el estadio, la “Jefa del Trap” se quebró al interpretar “Inti”, la canción que compuso para su hija, en una fecha que coincidió con el segundo cumpleaños de la niña. El público respondió con una ovación que la impulsó a continuar, en uno de los momentos más emotivos de su gira “Latinaje”.

El episodio ocurrió cuando Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, se vio superada por la emoción al cantar los versos dedicados a Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal. La intensidad del momento la llevó a detenerse y recomponerse, mientras la multitud la acompañaba con aplausos y muestras de apoyo, como un fan action, es decir una acción de sus fanáticos, con pequeños soles, en referencia al nombre de su hija. “Me han hecho llorar y yo soy dura, no lloro”, expresó la cantante, mostrando la vulnerabilidad que atraviesa en esta nueva etapa de su vida.

El espectáculo marcó el debut en vivo de “Latinaje”, el cuarto disco de la artista, y fue concebido como una obra en cuatro actos. Antes de interpretar “Inti”, la artista se dirigió al público con palabras que reflejaron el significado personal de la canción.

