27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Títeres

"Chicha y Coquena" para escuelas en el Select

Se trata de una obra para niños del grupo Florcita de Cardón. Hoy y el próximo miércoles habrá funciones.

Miércoles, 27 de agosto de 2025 01:01
“CHICHA Y COQUENA” | UNA HISTORIA MUY NUESTRA.

La obra de teatro de títeres "Chicha y Coquena" del grupo Florcita de Cardón, se presentará hoy y el próximo miércoles con funciones especiales para escuelas, en turnos mañana y noche, en el Cine Teatro Municipal Select (Alvear 665).

Los autores son Silvia Cachizumba Cristian Vega y Rodrigo Daza, y las titiriteras son Mary Méndez y Gabriela Morel.

Los autores son Silvia Cachizumba Cristian Vega y Rodrigo Daza, y las titiriteras son Mary Méndez y Gabriela Morel.

La llama Chicha se le pierde a Coquena en lo más recóndito de la Puna. Pachamama le concede el permiso para buscarla por todo el territorio de Jujuy y así traerla de vuelta al rebaño. En su viaje, Coquena ingresa a distintos universos, cómo la Puna, la Quebrada, la Yunga y los Valles donde se encuentra con seres característicos de cada lugar.

Las funciones cuentan con la visita y una charla de los escritores.

 

