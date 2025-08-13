Día del Niño con taller de lectura en el hospital

Uno de cada tres regalos por el Día del Niño estará relacionado con la indumentaria, opción que desplazó a los juguetes en la preferencia de los consumidores, mientras que el gasto promedio no llegará a los $50.000.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Uno de cada tres regalos por el Día del Niño estará relacionado con la indumentaria, opción que desplazó a los juguetes en la preferencia de los consumidores, mientras que el gasto promedio no llegará a los $50.000.

Así lo reveló un reciente estudio de la consultora Focus Market sobre 3.000 casos analizados.

El 33% de los consultados dijo que el regalo será algo relacionado con el sector textil, mientras que el 22% elegirá un juguete. De esta forma se invirtieron las preferencias del año pasado

Le sigue con el 22% Juguetes, 19% Libros didácticos, 7% Artículos deportivos, 7% Informática, 5% Calzados, 2% Rodados (bicicletas, triciclos,etc), entre otros.

El gasto promedio presupuestado es de $49.500, según consignó el informe.