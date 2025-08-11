¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Espectáculos

La 21º Feria del Libro de Jujuy y sus propuestas para hoy

Una extensísima lista de actividades hablan de arte, variedad y entretenimiento para todos los gustos.

Lunes, 11 de agosto de 2025 01:00
ISABELLA ALBARRACÍN | DE NIÑA A NIÑOS, UN TALLER DE LECTURA

Continúa a todo ritmo la 21º Feria del Libro de Jujuy, este año bajo el título de "Los sentidos a escena, en las instalaciones del Cabildo de Jujuy, el espacio de la ex Enerc (Sarmiento 365), y el Caja (Centro de Arte Joven Andino, en Alvear 534), que forman un corredor de cultura y arte en estos días que dura la programación.

Entre las actividades para hoy se pueden mencionar, a las 16.30 se dictará el Taller de Lectura y Escritura con María Isabella Albarracín López, la escritora jujeña de 12 años, que invita a descubrir el poder de tu voz y tus ideas. El cupo es de 30 niños, con una duración de 60 minutos, y destinado a niños de 7 a 13 años. Será en el Salón Pachamama del Cabildo.

Más tarde, a las 17, la Escuela Provincial de Teatro "Tito Guerra" presenta "Relatos desde el cuerpo", a cargo de estudiantes de 2º año de la Tecnicatura Superior en Teatro - Unidad Curricular Técnica Corporal II, con la coordinación de Verónica Romero, en el Atelier de los Sentidos.

Upcn

A las 17, en el Cabildo, tendrá lugar la presentación del libro "Coplas y vidalas de nuestra tierra", a cargo de Upcn (Unión Personal Civil de la Nación) seccional Jujuy y Santiago del Estero. Se trata de la tercera edición del libro, y contará con la presencia de escritores del noroeste argentino que forman parte. Además, acompañará la música de la pianista Elena Mattos y su conjunto.

En la ocasión estará presente la secretaria de Cultura de UPCN Santiago del Estero, Graciela Ledesma, con su delegación de escritores y músicos.

ISABEL MARTÍNEZ | PARTICIPARÁ EN LA PRESENTACIÓN DE LA SADE Y DE UPCN

La Sade

La Mesa de Lectura a cargo de poetas de la Sade (Sociedad Argentina de Escritores) de Jujuy, está prevista para las 18.15, en el Caja. La misma estará a cargo de los escritores María Isabel Martínez, Cristian Rolando Puca, Carlos José Matorras y Manuel Esteban Burgos.

La Escuela Provincial de Teatro "Tito Guerra presenta, a las 19.30, "Entre zapatos (adaptación sobre textos de García Lorca)", con dirección de María Laura Foschi, en el Atelier de los Sentidos.

