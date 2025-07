Esta noche a las 20, La Vilca Band de Jujuy y Walter Wainstein de Buenos Aires, presentarán el show "Nostalgias y algo más", en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño" (Bahía Blanca esquina Avenida Perón, Barrio Coronel Arias.

También actuarán como invitados Mar Dalúa y Joaquín López.

La prestigiosa banda jujeña está integrada por Fer Rodríguez, en armónica; Ismael Jordá, en guitarra solista; Nicolás Cazón, en guitarra rítmica y tabla; Tomás "Chito" Cazón, en contrabajo; y Alejandro Vilte (manager).

¿Cómo va ser la presentación de La Vilca Band y Walter Wainstein juntos? Teniendo en cuenta que no es la primera vez que se juntan.

ALE VILTE: El show con Walter Wainstein tiene mucha magia, sintonía, y una conexión muy especial desde la primera vez que nos conocimos en Tucumán, en un evento privado, donde él cumplía función de músico solista y nosotros estábamos tocando para la recepción del evento. Sin dudas toda esa química se repite cada vez que nos encontramos

¿Qué repertorio van a presentar? ¿Son interpretaciones juntos?

AV: El repertorio es muy variado, jugando con temas de los dos discos que tenemos grabados oficialmente y standards que sumamos para la ocasión con Walter, Mar Dalúa y Joaquín López

WALTER WAINSTEIN: La Vilca tiene un repertorio muy, muy amplio, una cantidad impresionante de temas. Yo solo participo en algunos con ellos. Algunos que ya he hecho en visitas previas, y otros del último disco de ellos. Además, agregamos algunos clásicos más del blues.

Ale ¿Qué relación tienen ustedes con la música de Wainstein?

AV: Walter Wainstein nos demuestra en cada ocasión, que se acopla a cada locura que le proponemos y que él propone, en donde el gypsy, swing, bossa y blues son los protagonistas

Y Walter, ¿Cuál es tu relación con esta banda jujeña?

WW: Con La Vilca tenemos una relación de amistad profunda, una interrelación importante y constante, más allá de que yo venga a Jujuy o no. Cuando cada uno de ellos puede viajar a Buenos Aires, siempre nos encontramos. Más allá de eso, con Ismael Jordá que es el guitarrista melódico de la banda, estuvimos haciendo una pequeña gira por Tucumán y Salta, previamente a este encuentro con La Vilca. Nos hemos encontrado una semana antes, y tocamos algunos temas que habíamos propuesto, algunos míos, algunas reversiones que yo suelo hacer, otros que él tiene re versionados, y la verdad que salió muy bien.

¿Cómo se da esta presentación juntos?

AV: La presentación en esta ocasión se da si pensarlo como cada vez que nos encontramos, él tenía previsto venir de vacaciones a nuestra provincia, pero además venía con ganas de hacer música. Desde Santiago del Estero, pasando por Tucumán y Salta, hasta llegar a Jujuy, en donde no solo aprovechó de estar sino de visitar San Francisco y las Termas del Jordán.

¿Qué está haciendo La Vilca Banda en este año?

AV: La Vilca Band este año está muy concentrada en largar un tema propio con video oficial.

Walter ¿Cuál es la actualidad de tu camino musical? ¿Cuáles son los proyectos que estás desarrollando este año?

WW: Yo tuve un parate artístico de varios años, pos pandemia. Creo que le ocurrió a muchos, hay unas ganas de reinventarse. Mi camino musical se cruzó con mi camino de productor nuevamente, y me he dedicado a la coproducción de una Big Band, que se llama La Trunca Argentina, y hace folclore argentino exclusivamente. Eso me llevó muchísimo tiempo.

Por otro lado, se dio la instalación de mi propio estudio, que también es un proyecto que venía dándose de a poco y ya es una realidad, y mi inicio de carrera de Ingeniería de Sonido que hizo que también la música quede un poquito más desenfocada. Pero esta nueva salida a recorrer el NOA, me lleva a ponerme creativo. De hecho, Ismael Jordá va a venir el 6 septiembre a Buenos Aires, para hacer un concierto juntos.

¿Cuál es la realidad del jazz en Jujuy?

AV: El jazz en Jujuy, venía con gran auge, y a salas llenas. Músicos nacionales e internacionales con propuestas del jazz, llegaban a la provincia, pero desde hace unos años no se viene realizando, quizás por falta de presupuesto.

Pero hay que decir que la gente concurría a estas propuestas desde el Jazz Club Jujuy.

¿Cuál es la realidad del jazz en la Argentina?

WW: No tengo una medida de eso. Para mí, la palabra jazz es muy grande, muy difícil de definir porque podemos pensarla como una música puntual de una época, o de un país, o una cultura local, pero sería falso, porque el jazz es una manera de mirar la música. También se puede tomar como una filosofía musical. Así que describir el jazz en la Argentina o en el mundo, sería algo demasiado complejo.

Es cierto que Argentina tiene una gran cantidad de artistas que se dedican a diferentes géneros dentro del jazz. Y que utilizan esta concepción de jazz para encarar otras músicas, cualquiera sea, como el rock, el folclore, el tango. Está muy desarrollado en la Argentina.

Como siempre, la economía es un poco la decisora de lo que ocurre con una industria cultural como la musical. Con la realidad que hay en la Argentina siempre es difícil salir a mostrar cosas interesantes.