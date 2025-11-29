La Red de Mujeres Músicas festeja cinco años con festival

La Red de Músicas de Jujuy celebra su 5° aniversario con un festival musical y una feria de artesanas y emprendedoras, que se realizará hoy, desde las 17, en la Plaza Vilca (al lado del Teatro Mitre), con entrada libre y gratuita.

El encuentro conmemora, además, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, fecha que se recuerda cada 25 de noviembre y que constituye una consigna central para la Red en su trabajo cultural y territorial.

KUMBIA MER

La grilla artística, integrada cien por ciento por mujeres, estará conformada por: Malka Mercado, Nora Benaglia, Cantoras, Epifanía, Dani García y Las Venus del Monte, Kullakas Warmi Sikuris, Kumbia Mer, María Mendoza, y un cierre especial junto a Repique Andino, acompañadas por todas las integrantes de la Red.

En el marco de una rueda de prensa en la plaza central de nuestra capital, una de las integrantes de esta Red, la cantora Caro Escobar, comentó ayer que "somos una agrupación de aproximadamente 60 mujeres de la provincia de Jujuy que nos hemos unido hace cinco años atrás para defender nuestros derechos como músicas y para que se cumpla la Ley de Cupo de mujeres en los escenarios, que se estableció en el año 2020. Venimos trabajando, visibilizando nuestra labora, en todo este tiempo, y lo vamos a celebrar con un gran festival, con entrada libre y gratuita".

NORA BENAGLIA

Añawita aportó que "van a poder disfrutar de una cartelera cien por ciento femenina, son diez proyectos musicales, más una feria de emprendedoras, para compartir con la comunidad que nos viene acompañando. Se van a divertir y van a poder bailar".

Además, comentó que la intención siempre es mostrar "que somos muchas músicas en Jujuy, con muchos proyectos, y que somos trabajadoras de la música".

MALKA MERCADO

Por su parte Dani García expresó que la Red de Músicas tiene un montón de artistas solistas, cantoras, copleras, sikureras, cantautoras, instrumentistas, directoras de coros, etc. esta lucha tiene un nombre, y es "por más mujeres músicas y disidencias en los escenarios".

Cabe mencionar que la Ley de Cupo Nº 27.539 establece la obligatoriedad de un 30% de mujeres y disidencias en los escenarios de festivales y encuentros musicales. Dani concluyó que "vamos a seguir trabajando para que eso se cumpla y haya más trabajo para las mujeres músicas".

El festival propone una tarde llena de música y diversidad sonora, con propuestas que abarcan rock, cumbia, folclore, candombe y cantautoras jujeñas. Además, durante la jornada se realizará un sorteo especial entre las personas presentes.

La feria contará con la participación de más de 50 artesanas y emprendedoras de distintos rubros, que ofrecerán sus productos a lo largo de la jornada.

Este evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia y del municipio.