Carlos Palacios en el complejo San Francisco

Este viernes tendrá lugar una nueva edición de la Noche de los Museos en Jujuy, oportunidad en la que numerosos centros culturales y museos adhieren con programaciones especiales.

En este marco, es que el Complejo Cultural San Francisco dio a conocer su programación para este año.

La Noche de los Museos se realizará este viernes de 19 a 24.

El acto de apertura provincial tendrá a las 18, en el Centro Cultural Manuel Belgrano (exestación de trenes).

Después de esa apertura, cada propuesta será en su lugar.

En el caso del Complejo Cultural San Francisco, la programación comenzará con una visita guiada integral (que se repetirá a las 20.30 y a las 22.15), tras lo cual se ofrecerá un cafecito franciscano.

Continuará con el acceso al campanario del complejo, y se podrá apreciar la Exposición de los 90 años del Monumento a san Francisco.

También habrá una muestra del Taller de Reciclado y entrega de menciones a los talleristas que participaron este año.

A las 19.30 ofrecerá un repertorio especial el chelista Carlos Palacios, y luego actuará el Ballet "Gotita de Sol Jujeño", dirigido por Cristian Quispe.

A las 21 se realizará la presentación de la maestra espiritual Kusi Killa, sobre Medicina Ancestral.

El artista tunecino Zied Labidi presentará la explicación de la fabricación de pájaros reciclados.