Entregaron libros sobre Malvinas a los Veteranos de Guerra

En las instalaciones de Upcn (Unión del Personal Civil de la Nación), se realizó un acto de entrega de libros sobre Malvinas a los Veteranos de Guerra. Fue en el marco del Día de la Soberanía Nacional.

Se encontraban presentes Oscar Chiliguay, Emilio Benítez, Hugo Villena y Eduardo Mamaní.

"Para Upcn es un orgullo presentar estas ediciones sobre Malvinas, sumando testimonios", expresó Silvia Correa, encargada del área Cultura del gremio en Jujuy.

"Reafirmamos nuestra convicción de terminar con la supremacía de los enclaves coloniales y, por lo tanto, nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur, así como los derechos de nuestra presencia en la Antártida. Son cuestiones estratégicas para el fortalecimiento de nuestra Patria", manifestó.

Acompañaron a los veteranos de Malvinas escritores de la Sade (Sociedad Argentina de Escritores) y, como expositor, el profesor Darío Ramos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.