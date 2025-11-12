Andrés Calamaro emocionó al público norteño en Salta

Tras 9 años de larga espera, Andrés Calamaro volvió a Salta y llenó el estadio Delmi, realizando un concierto memorable y repasando algunos de los tantos clásicos de su vasta carrera y que es reconocido por ser uno de los argentinos más influyentes de la música a nivel internacional.

El concierto inició con una “intro” particular, un himno en el que se repasaban grandes éxitos y el primer tema fue el hit “Crímenes perfectos” que enloqueció a los fanáticos y siguió con “Cuando no estás”, una canción extraordinaria que marca la realidad de una separación, luego llegó “Loco” que hizo bailar a todos los presentes y por supuesto, la gente cantaba todo.

El show era realmente una catarata de hits, muchas canciones que son éxitos nacionales, como “Loco”, luego “Te quiero igual”, siguiendo con la hermosa balada poética “Carnaval de Brasil” que hizo escapar más de una lágrima en el estadio salteño. Los aplausos siguieron y la gente coreaba todas las canciones, con un Andrés inspirado y con esos anteojos que brillaban frente a los faros de luces; luego llegó el momento de “Rehenes” y “Para no olvidar”. Ante la emoción del público, el show siguió con “Me arde”, “A los ojos” y la power versión de “Out put”, siguieron con “Los aviones” y “Nacimos para correr”. Realmente una lista de temas llenas de esas letras con exceso de poesía con la verborragia única de Calamaro. La etapa final del show llegó con “Una bomba”, canción de la década del 90 y que fue un éxito, luego la cumbia con “Tuyo siempre”, seguidamente “Mi enfermedad”, “El salmón” y todo el rock crítico con “Alta suciedad”, luego llegó “Sin documentos” con una versión particular donde el público brindó su ovación.

El cierre del histórico show fue con “Estadio Azteca” y “Paloma”, la banda se despidió y se bajó del escenario. Pero la gente los ovacionaba, pedían a gritos volver y regresaron, de manera encore tocaron “Flaca” que tuvo una “intro” muy especial y el cierre fue de alto voltaje con “Los chicos” que llenó de pogo el estadio Delmi. El regreso de Andrés Calamaro a Salta fue extraordinario, el los disfrutó y su público también.