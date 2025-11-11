Femme Fatale: el nuevo y audaz álbum de Mon Laferte

La artista Mon Laferte ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado “Femme Fatale”, un trabajo que se compone de 14 canciones donde el pop alternativo y el jazz se entrelazan en un territorio oscuro y sofisticado.

Este disco es un viaje a través de la figura de la femme fatale, un arquetipo que Mon Laferte ha hecho suyo, reflejando su propia esencia: peligrosa, hermosa, seductora y segura de sí misma.

La producción del álbum incluye singles previamente lanzados como “Esto Es Amor”, en colaboración con Conociendo Rusia, y “La Tirana”, junto a NathyPeluso. Además, Femme Fatale presenta colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC en “Hasta Que Nos Despierte La Soledad” y con las talentosas cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en “MyOne And Only Love”.

Cada una de estas colaboraciones aporta una nueva capa a la narrativa del álbum, enriqueciendo su propuesta musical. A través de letras que oscilan entre la ironía y la vulnerabilidad, Mon Laferte expone la tensión entre el deseo de estabilidad y el caos interior, ofreciendo una mirada sincera y profunda de la experiencia humana