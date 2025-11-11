Gabriel Rolón vuelve con una propuesta teatral imperdible

El psicoanalista, escritor y pensador argentino, Gabriel Rolón, presentará en nuestra provincia su última propuesta teatral: "Palabra Plena". La puesta será el 24 de este mes a las 18.30 en el Centro Cultural "Martín Fierro" del barrio Los Perales.

Rolón viene de realizar más de cuatrocientas funciones con localidades agotadas y más de doscientos cincuenta mil espectadores. La dirección está a cargo de Carlos Nieto; y la música original de Gabriel Mores.

En la gacetilla promocional del espectáculo se menciona que "somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de imágenes y personas que no veremos jamás, y sin embargo nos recorren. Dar la palabra es darse uno mismo, siempre y cuando no se trate de una palabra vacía. No siempre que hablamos decimos algo de nosotros. La única palabra importante es la que lleva nuestra sangre. La que nos modifica una vez pronunciada. Esa es una palabra que nos compromete y nos define. Esa es una palabra plena".

Agrega que "el mundo nos incita a hablar por hablar. Sin decir nada. 'Palabra plena', en cambio, nos desafía a pensar, a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad. Porque las cosas importantes de la vida son incómodas. Caminamos entre el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, la esperanza y el deseo. Siempre de la mano de la palabra. La palabra es abismo. Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa confusión nos jugamos la vida".

Trayectoria

Nacido en 1961 en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Gabriel Rolón es psicoanalista, escritor y pensador destacado de la cultura. Realizó sus estudios en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Entre ensayos y novelas, escribió diez libros, todos publicados por Grupo Planeta: Historias de diván (2007), Palabras cruzadas (2009), Los padecientes (2010), Encuentros (2012), Medianoche en Buenos Aires (2013), Historias inconscientes (2014), Cara a cara (2015), La voz ausente (2018), El precio de la pasión (2019) y El Duelo (2020), Palabras Cruzadas Ed Definitiva (2022). Sus ediciones superaron récords de ventas históricos, convirtiendo su obra en un verdadero fenómeno de la industria editorial: más de 2 millones de ejemplares lo confirman como el escritor más vendido de Sudamérica.