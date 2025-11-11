Exitoso Ciclismo Kids en San Pedro

El acceso sur fue una fiesta. Más de 150 niñas y niños dijeron presentes en la segunda jornada de Ciclismo Kids organizado por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo.

Con un circuito a la altura del arco de la avenida principal, se desarrolló con éxito la jornada fiscalizada por el Departamento de Deportes Extremos de manera conjunta con el Centro Vecinal y el acompañamiento de la familia.

"La verdad que estamos muy contentos, superamos las expectativas, la verdad que se vivió un domingo en familia, hermoso, distinto, y eso se refleja en la cara de los chicos arriba de su bicicleta", apuntó Gabriel Rocha.

El titular del área Deportes Extremos explicó que "el municipio hizo un esfuerzo grandísimo para poder desarrollar esta jornada, por supuesto con el impulso de nuestro intendente Julio bravo para darle a cada uno de ellos una medallita, ya que todos son ganadores, chicos que estamos inculcando la práctica de un deporte".

Sucede que "decidimos que no sea una carrera, sea una actividad que quede fija a lo largo del año, armar un calendario, llevarlo por los distintos sectores de la ciudad para la diversión de todos porque la verdad que de eso se trata, de disfrutar y de vivir el momento y de ver que los va apoyando este hermoso evento".

Gabriel Rocha anunció que "la próxima prueba será en dos semanas en barrio Providencia, ya se acercaron los padres, los integrantes del Centro Vecinal y vamos a preparar la llegada del Ciclismo Kids".

Claro que la actividad continuará siendo gratuita "lo único que pedimos es un alimento no perecedero que después lo donamos a una entidad de bien público, estamos hablando con los merenderos, los centros vecinales de los barrios también así que todo lo que reunimos será entregado", subrayó.

Agradeció el acompañamiento de las diferentes áreas operativas de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, desde Secretaría de Desarrollo Humano Defensa Civil hasta Tránsito, para poder brindarles una fiesta deportiva a los niños y niñas de la ciudad.

El éxito de la actividad que va a seguir creciendo es producto de la apertura que tuvo, ya que pueden participar con monopatín, camicletas, bicicletas de paseo, de mountain bike, de carrera "todos tienen una bici o un monopatín, la idea es no dejar a nadie afuera, que todos vengan a disfrutar, pasen un día divertido, lleno de risas y sobre todo en familia", finalizó Gabriel Rocha, titular del Departamento de Deportes Extremos de la comuna de San Pedro de Jujuy y encargado de la organización.