Periqueño integró la Selección Nacional en Chile

Con el periqueño Dylan Saavedra integrando el plantel, el seleccionado argentino de Fútbol 7 PC se quedó merecidamente con el título en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

El conjunto nacional goleó a Colombia por 4-0 en el duelo final y se consagró tricampeón en el estadio Municipal "Joaquín Muñoz". Con este triunfo, ratificó su dominio en la disciplina.

Así, Argentina cerró su participación de manera invicta, ya que ganó en sus cinco presentaciones. Además, el equipo conducido por Marcelo Sánchez convirtió 29 goles, recibió apenas cuatro y consiguió tres vallas invictas.

El futbolista Renzo Alaniz, de gran desempeño en el certamen, fue elegido como uno de los abanderados de Argentina en la ceremonia de clausura.

El plantel campeón estuvo integrado por Renzo Alaniz, Isidoro Ceballos Tortosa, Augusto Larrondo, Lucas Mizzau Díaz Moreno, Enrique Ocampo, Elías Olmedo Guzmán, Benjamín Puga Spano, Ian Ramello, Claudio Romero, Lautaro Suarez, Bautista Suarez Carboneti y Saavedra.

La conducción técnica estuvo encabezada por Marcelo Sánchez y contó con la valiosa participación del balcarceño Omar Rodríguez Arreguito, integrante del cuerpo técnico campeón y miembro de la Dirección de Políticas de Inclusión de la comuna, junto a Claudio Conte, Silvio Falconi y Federico Gazzo.

Una vez más, el deporte adaptado argentino reafirma su crecimiento y su nivel internacional, con la satisfacción de que un balcarceño formó parte de esta nueva gesta deportiva continental.

Y para Jujuy tuvo un sabor especial, porque Dylan sigue los pasos de Rodrigo Luquez y Fabricio Álvarez, dos referentes también del fútbol PC de la provincia que integraron varias veces las selecciones nacionales en diferentes competencias locales e internacionales.