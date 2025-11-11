Vendrá a Jujuy la Selección Argentina, campeona mundial

En solo algunas semanas, la ciudad de San Salvador de Jujuy será anfitriona de una celebración clave: "El Nacional 50° Aniversario 1975-2025".

La fiesta deportiva conmemorará medio siglo de la primera competencia nacional de taekwondo ITF en la Argentina.

El 6 y 7 de diciembre asociaciones y federaciones del taekwondo ITF de todas las provincias del país participarán de este significativo acontecimiento en el estadio de la Federación de Básquet de nuestra ciudad, en el marco del Circuito Nacional de Competencia.

El certamen de artes marciales contará con la presencia de la selección nacional juvenil de la especialidad, actual campeona mundial en Barcelona en el mes de julio. Los integrantes de la victoriosa selección también participarán como adversarios en esta competencia, lo que brindará al público un espectáculo de visita obligada. Para resaltar, en este encuentro también tendrá lugar la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwondo Adaptado, siendo afirmaron los organizadores "un espacio que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de superación e igualdad de oportunidades".

Precisamente los directivos de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF, organizadora del encuentro, junto con la Federación Jujeña de Taekwondo y la Federación Argentina de Taekwondo Adaptado resaltaron la importancia de estos juegos.

Además, en el acto se rendirá homenaje a los grandes maestros que fueron protagonistas del taekwondo ITF en estos 50 años.

También se premiará a los mejores competidores en Combate y Forma de las categoría Juveniles y Adultos y se elegirá a los tres atletas sobresalientes del proceso 2025.

El encuentro fue confirmado que será televisado en vivo por el canal DeporTV y por streaming para todo el país. "Jujuy con su belleza natural, su inmensa riqueza cultural y la calidez de su gente nos ofrece el marco ideal para esta histórica celebración", explicaron las autoridades nacionales del taekwondo ITF.

Se viene el campeonato más relevante para esta actividad y Jujuy se prepara para ser el gran anfitrión en el estadio de la Federación.