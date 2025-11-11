Sánchez: "El equipo hizo una gran temporada"

Gimnasia y Esgrima atraviesa una etapa de transición para lo que se le viene en 2026.

A la espera de la presentación del nuevo DT que reemplazará a Matías Módolo, quien habló con la prensa fue Sebastián Sánchez haciendo un claro balance de los que fue este 2025 para el "lobo".

"En los últimos dos años Gimnasia y Esgrima creció desde el orden y este proceso tiene que continuar", sostuvo Sebastián Sánchez al exponer experiencia en la institución albiceleste que hizo "una gran temporada" en la Primera Nacional, producto de un "esfuerzo enorme de todo el club".

Tras un paréntesis de cinco años en otros destinos, el defensor central enfatizó que al retornar a Jujuy encontró una "institución en crecimiento y ordenada". En este sentido, resaltó que "en los últimos dos años Gimnasia experimentó un progreso notable" y puntualizó que "a este proceso no hay que dejarlo de lado". "La próxima campaña también tiene que ser de crecimiento", aseveró.

Asimismo, recordó que "cuando me fui años atrás, aquel Gimnasia no era el de hoy" y entre sus reflexiones señaló que "en términos generales, el futbolista se siente un número, pero esto no lo vivencié en esta etapa en Jujuy, ya que me hicieron sentir una persona".

"Todo el grupo humano fue excelente y tiramos adelante juntos hasta último momento", indicó y subrayó que "esta cualidad nos permitió llegar lejos".

"Obviamente también está el respaldo de los hinchas", observó Sánchez, quien finalmente los instó a "seguir acompañando".

El próximo DT

La recientemente creada Comisión de Fútbol de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, mantiene conversaciones en Buenos Aires con el representante de Hernán Pellerano para su incorporación como técnico del equipo que milita en la Primera Nacional.

Tras establecer un principio de acuerdo en términos generales, ahora las negociaciones se enfocan en la letra chica.

Se espera que en breve se ajusten detalles para materializar la contratación del DT.