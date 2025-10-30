Dos estrenos y más en el Cine Auditorium "Julio Lencina"

La programación de proyecciones en el Cine Auditorium Julio Lencina (Independencia esquina Italia), para este fin de semana, incluye cuatro filmes, de los cuales dos son estrenos.

Hoy a las 19 habrá una función especial para ver el documental "Revelar, indicios de identidad", de Fermín Rivera. Se trata de una película sobre los indicios y presentimientos que tuvieron las nietas y los nietos recuperados antes de conocer su verdadera identidad.

Más tarde, a las 21.15, se estrena "Norma también" de Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo. Es un retrato de Norma Pla, mujer que lideró la protesta de los jubilados en los años 90'.

A través de conversaciones con la generación que la conoció, otra más joven que encuentra en ella una fuente de inspiración y el material de archivo, el documental revive sus protestas y revaloriza su compromiso, subrayando su importancia en el contexto actual y trazando paralelismos entre los 90 y el presente. Con Germán Pla, Mirian Lewin.

“MISS CARBÓN” | BASADO EN LA HISTORIA DE LA PRIMERA MUJER MINERA.

Mañana viernes

La propuesta de la sala para mañana a las 21.15, es el estreno de "Nadie va a escuchar tu grito" de Mariano Cattaneo.

El filme refleja cómo mientras un país entero está atento al Mundial de Italia '90, alguien aprovecha los partidos de Argentina para cometer brutales asesinatos. Micaela, una joven que trabaja en una disquería armando compilados en casete, descubre que el asesino está vinculado a su trabajo a través de una mezcla que ella misma creó y vendió. Cada partido trae una nueva víctima, y mientras intenta descubrir su identidad, Micaela ignora: ¿Cuántos partidos quedan antes de que sea su turno?

Con Sol Wainer, Byron Barbieri y Román Almaraz.

Y el sábado

Para el sábado, la sala Julio Lencina prepara "Miss Carbón", dirigida por Agustina Macri, con la actuación de, 93 m +13).

Basada en la historia real. Carlita logró ser la primera mujer minera en un pueblo donde las mujeres tenían prohibida la entrada a la fuente principal de ingresos de la región: la mina de carbón. Una superstición consideraba que las mujeres eran amenaza de derrumbe y el trabajo minero se les reservaba a los hombres.

Carlita, como mujer trans, logró ingresar en la mina rompiendo el sistema desde dentro y prendiendo la chispa de una revolución.

Con Lux Pascal, Laura Grandinetti y Paco León.