El pintor Paolo Soto entre hilos y acuarelas

En el espacio cultural Meta Arte, ubicado en Teniente Tuco 478, Ciudad de Nieva, se llevó a cabo la muestra "Región, habitar el arraigo", una exposición del artista plástico Paolo Soto que capturó la esencia de Jujuy y Salta a través de un ensamble creativo de acuarelas y bordados.

Esta muestra no solo representó una vuelta a las raíces de Soto, sino que también ofreció una nueva mirada a la región del Noroeste Argentino, alejándose de las imágenes estereotípicas de la Quebrada y la Puna jujeña para explorar un diálogo más profundo sobre el arraigo y la identidad regional.

Durante una entrevista con "El Matutino" de El Tribuno de Jujuy, Paolo Soto compartió detalles sobre su vida, su arte y la inspiración detrás de su última exposición. "Esta muestra fue muy especial para mí porque trató sobre la región de Jujuy, el lugar donde crecieron mis abuelos. Me inspiré en el bordado y el rebozo tradicionales de la zona, elementos que descubrí y que quise incorporar en mi obra", explicó el artista.

UNA NUEVA MIRADA/ SOTO SE ALEJA DE LAS MIRADAS ESTEREOTÍPICAS.

Nacido en Buenos Aires, pero con fuertes vínculos familiares en Jujuy, Soto transitó un camino de autoexploración a través del arte, después de cambiar de carrera varias veces y vivir entre Buenos Aires y Salta. "No pude dejar de pintar ni de dibujar. Así que me inscribí directamente en artes y con el tiempo, me di cuenta de que seguir mi pasión era lo correcto", reveló sobre su decisión de dedicarse por completo al arte.

"Región, habitar el arraigo" ofreció una perspectiva única sobre los paisajes del Noroeste Argentino. Soto empleó una paleta de colores vivos y contrastes intensos para reflejar su amor y conexión con la tierra. La inclusión del hilo y el bordado no solo enriqueció visualmente sus obras, sino que también aportó una textura y profundidad que invitó a la reflexión sobre las técnicas artesanales de la región. "En la primera etapa de mi trabajo, exploré la técnica de la acuarela. Esta segunda etapa fue más sobre explorar mis raíces, tratando de incluir otro lenguaje con el hilo y el bordado, interviniendo el papel", comentó Soto.

El apoyo del Fondo Nacional de las Artes, que lo benefició con una beca el año pasado, fue crucial para el desarrollo de esta muestra. "Presenté un proyecto y fui beneficiado por esta beca que cubrió los materiales y la investigación en la región", compartió el artista sobre cómo su proyecto tomó forma.

ORIGINAL/ BORDADOS EN LA BASE DE LA OBRA REALIZDA CON ACUARELA.

Además de la exposición, Soto impartió talleres de acuarela que coincidieron con la muestra. "La idea fue brindar un taller en cada lugar donde se expuso la muestra. Esto también estuvo apoyado por la beca", explicó. El taller que se realizó en Ciudad de Nieva y contó con todas las plazas llenas, demostrando el interés y el apoyo del público local.

"Región, habitar el arraigo" estuvo abierta hasta el miércoles pasado, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de experimentar una interpretación artística innovadora y profundamente emotiva de la región. Después de Jujuy, la muestra continuará su recorrido por San Carlos en Salta y finalizará en Buenos Aires, donde había comenzado.

ETÉREA/ LA SUTILEZA EN EL MANEJO DE LAS PINCELADAS.

Para aquellos interesados en seguir el trabajo de Paolo Soto o en adquirir alguna de sus obras, pueden encontrarlo en Instagram bajo el usuario @paletacolortierra. Allí, el artista comparte regularmente su trabajo, los talleres que ofrece y las próximas exposiciones.

En definitiva, "Región, habitar el arraigo" fue una invitación a redescubrir Jujuy y Salta a través de los ojos de un artista que entrelazó su historia personal con la riqueza cultural y natural de nuestra región.