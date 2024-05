Desfile de Entre Telas y Puntadas en Los Alisos

El grupo Entre Telas y Puntadas, conformado por un conjunto de emprendedoras y diseñadoras de Jujuy, realizará su próximo desfile en el dique Los Alisos. Esta actividad no solo destaca por su innovación y compromiso con la moda sostenible, sino también por la inclusividad y la capacidad de sobreponerse a los desafíos, como lo demuestra la historia de una de sus integrantes, Silvina Torres, con quien charlamos en el ciclo online "El Matutino" de El Tribuno de Jujuy.

El grupo busca innovar en el mundo de la moda. "Este año, organizamos un desfile de moda otoño-invierno que será este domingo a partir de las 14.30 con propuestas de emprendedores de San Antonio. Comienza a las 16 en el Mirador del dique de Los Alisos. Y en caso de lluvia la actividad se traslada al polideportivo del barrio Navea", explicó Silvina Torres.

El desfile promete una rica oferta de actividades y espectáculos. "Además de disfrutar de un desfile de 40 modelos, incluyendo niños, habrá una asesora de imagen que dará una charla muy interesante, y está prevista una clase magistral sobre el mantenimiento de las máquinas de coser. También habrá música en vivo y grupos de baile. Todo en un entorno que resalta la belleza natural de Jujuy", dijo Torres.

SOSTENIBILIDAD

Una de las características más distintivas de este encuentro es su enfoque en la moda circular, un concepto que busca extender el ciclo de vida de las prendas de vestir mediante técnicas como la restauración y la reutilización. "Nosotros estamos haciendo un poco hincapié en lo que es moda circular, por ejemplo, restaurar, darles una segunda oportunidad a las prendas", señaló Torres. "Este enfoque no solo es beneficioso para el medio ambiente, sino que también ofrece una alternativa económica frente a la constante presión de consumir productos nuevos", agregó.

El apoyo local ha sido muy importante para la realización de este desfile. "Han sido fundamentales la Municipalidad de San Antonio y otros organismos que han colaborado mucho, facilitando logística y apoyo para que esto sea posible", comentó Torres.

Además de su pasión por la moda, Silvina Torres lleva una carga personal que influye en su trabajo. Ella es paciente de fibromialgia y enfrenta desafíos diarios que hacen que su compromiso con la moda sea aún más inspirador. "La fibromialgia es una enfermedad que afecta mi vida diaria de manera significativa. Es una enfermedad crónica que implica dolor generalizado y fatiga, entre otros síntomas. Es fundamental que la sociedad y el Gobierno reconozcan y comprendan mejor esta condición, lo que me ha llevado a abogar por su reconocimiento legal", indicó.

EMPRENDEDORAS

"Diseñar se ha convertido en una terapia para mí. Aunque hay días en los que el dolor me limita mucho, la creatividad me permite escapar y expresarme. Esto no solo me ayuda a mí, sino que también proporciona un ejemplo de cómo la creatividad puede ser una herramienta poderosa para enfrentar desafíos personales", agregó Torres sobre cómo la moda le ha permitido manejar su condición.

Entre Telas y Puntadas es más que un grupo de diseño de moda; es un movimiento que busca impactar en la comunidad local no solo a través de la moda, sino también mediante la promoción de un consumo responsable y sostenible. Este desfile es una oportunidad para que la comunidad de Jujuy experimente de primera mano la creatividad y el talento local, incentivando un ciclo de apoyo mutuo que beneficia tanto a creadores como consumidores.

SILVINA TORRES

Para aquellos interesados en la moda, la sostenibilidad, o simplemente en pasar una tarde disfrutando de una buena opción y compañía, el desfile en el dique Los Alisos ofrece una cita imperdible.

Con el apoyo de la comunidad, la dedicación de los diseñadores y una causa noble detrás de su creación, el desfile promete no solo mostrar moda, sino también historias de resiliencia, creatividad y comunidad. Este domingo, el dique de Los Alisos no solo será un escenario de moda, sino un testimonio del espíritu de Jujuy y sus emprendedores.